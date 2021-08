Νέα έκρηξη συγκλόνισε νωρίς το απόγευμα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. H έκρηξη σημειώθηκε και πάλι κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ λίγες μόλις ημέρες μετά τις δύο φονικές εκρήξεις που σκότωσαν σχεδόν 200 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 13 Αμερικανών στρατιωτικών.

Λίγη ώρα αργότερα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για νεκρούς ανάμεσά τους και ένα παιδί, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας στο -, έκαναν λόγο για στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά του αφγανικού παραρτήματος του ISIS.

Οι ίδιοι, διατηρώντας την ανωνυμία τους, είπαν ότι το πλήγμα είχε ως στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K, που ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την περασμένη Πέμπτη.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επίθεση είχε στόχο «βομβιστή αυτοκτονίας του ISIS» ο οποίος θεωρήθηκε ότι κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο της Καμπούλ για να επιτεθεί, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες εκκένωσης. Η απειλή εκτιμάται ότι εξουδετερώθηκε, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, τον οποίο επικαλείται το Sputnik, το χτύπημα είχε στόχο βομβιστή αυτοκτονίας που κινούνταν με όχημα κατευθυνόμενος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ όπου και θα χτυπούσε.

US defense official: “Multiple suicide bombers inside the vehicle,” struck by US drone today in #Kabul. “Significant explosives in vehicle led to secondary explosions.” Bombers belonged to #ISIS-K and were en route to Kabul Airport. pic.twitter.com/l7bqAMPpPP — دودول طلا (@LievanTem) August 29, 2021

Πληροφορίες για νεκρούς

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο 1TV ανέφερε ότι ένα παιδί σκοτώθηκε και τρία άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Άλλες πηγές κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Details:

Primary Reports: Two people were killed and three others were injured when a rocket hit a residential house in Kabul’s 11th security district.

Witnesses say children and women are among the victims. pic.twitter.com/IUw7LBiS2z — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 29, 2021

Βίντεο από το σημείο λίγο μετά την έκρηξη δείχνουν μαύρους καπνούς να βγαίνουν από κτίρια.

Updates: A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021

Vidéo, explosion in Kabul. pic.twitter.com/hi7yfgkiGP — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021

Third footage from Kabul explosion – Khawaja Bughra, PD15 pic.twitter.com/fqvZu1pgSV — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 29, 2021

