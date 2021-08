Μια έκρηξη ακούστηκε στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου.

H έκρηξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τις φονικές δύο εκρήξεις που σκότωσαν σχεδόν 200 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 13 Αμερικανών στρατιωτικών, έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο - ότι πιθανόν η έκρηξη οφείλεται σε επίθεση με ρουκέτα.

Όπως μετέδωσε το BBC ένας αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι πράγματι σημειώθηκε μια έκρηξη που προκλήθηκε από επίθεση με ρουκέτα η οποία έπληξε μια κατοικία κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Η ίδια πηγή επισήμανε ότι δεν επλήγη το αεροδρόμιο.

Ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα.

A rocket attack in Kabul a residential house in Khajeh Baghra near Kabul airport. pic.twitter.com/ldXyp7ddXw

— Rabia Sadat (@realRabiaSadat) August 29, 2021