Την περασμένη Πέμπτη ο Στιβ Νικούι ήταν κολλημένος μπροστά από την τηλεόραση παρακολουθώντας ειδήσεις, αναζητώντας απεγνωσμένα να μάθει αν ο γιος του, υποδεκανέας Καρίμ Νικούι, επέζησε από τη φονική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν, όταν τρεις πεζοναύτες χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού του, φέρνοντας τα χειρότερα δυνατά νέα.

Ο 20χρονος πεζοναύτης Καρίμ, ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε στείλει στον πατέρα του ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να προσφέρει καραμέλες σε Αφγανάκια, ήταν μεταξύ των 13 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην επίθεση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Μεταξύ των άλλων θυμάτων μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ήταν ένας μελλοντικός πατέρας από το Ουαϊόμινγκ, ο γιος ενός αστυνομικού της Καλιφόρνιας και ένας γιατρός από το Οχάιο.

«Γεννήθηκε την χρονιά που ξεκίνησε ο πόλεμος και σκοτώθηκε την χρόνια που τελείωσε αυτός», είπε ο Νικούι από το σπίτι του στο Νόρκο της Καλιφόρνια, αναφερόμενος στην έναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων το 2001 στο Αφγανιστάν.

Την Παρασκευή, ο Νικούι περίμενε στο σπίτι του αξιωματούχους από το Σώμα Πεζοναυτών για να βοηθήσουν στις διευθετήσεις για να μεταβεί αεροπορικά αυτός και η σύζυγός του σε μια βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντέλαγουερ, όπου η σορός του γιου τους θα φτάσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Lance Corporal Kareem Nikoui, is an Iranian-American Marine from Southern California who sacrificed his life to save other Americans and Afghanis. He died yesterday in #Kabul airport. pic.twitter.com/RXGXN9NEPP

Είπε ότι ήταν θυμωμένος.

«Είμαι πραγματικά απογοητευμένος με τον τρόπο που το χειρίστηκε αυτό ο πρόεδρος, ακόμη περισσότερο με τον τρόπο που το χειρίστηκε ο στρατός. Οι διοικητές στο πεδίο έπρεπε να είχαν αναγνωρίσει αυτήν την απειλή και να την είχαν αντιμετωπίσει», είπε ο Νικούι.

Χθες Σάββατο το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έδωσε επίσημα στη δημοσιότητα τα ονόματα των 13 στρατιωτών, που σκοτώθηκαν από τη φονική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν.

Στα θύματα συγκαταλέγονται δύο γυναίκες, η λοχίας Νικόλ Λ. Τζι, 23 ετών, από το Σακραμέντο της Καλιφόρνιας και η λοχίας Τζοχάνι Ροζάριο Πισάρντο, 25 ετών, από το Λόρενς της Μασαχουσέτης.

Η Τζι είχε αναρτήσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τη θητεία της στο Αφγανιστάν και μόλις πριν από λίγες μέρες ανήρτησε μια φωτογραφία της ένστολη κρατώντας ένα βρέφος, με λεζάντα «Λατρεύω τη δουλειά μου».



Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, που εξαπολύθηκε κατά τη διάρκεια της μαζικής απομάκρυνσης από το Αφγανιστάν Αμερικανών και άλλων ξένων υπηκόων, καθώς και ορισμένων Αφγανών αμάχων μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν. Δεκάδες Αφγανοί άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν ήταν και ο Ράιλι Μακόλουμ από το Ουαϊόμινγκ, ένας πεζοναύτης, η γυναίκα του οποίου περιμένει να γεννήσει σε τρεις εβδομάδες, ανέφερε η αδερφή του, Ρόις, σε ανάρτηση στο Facebook την Παρασκευή.

«Όλη του τη ζωή ήθελε να γίνει πεζοναύτης και γυρόφερνε από μικρός με το τουφέκι του φορώντας καουμπόικες μπότες», έγραψε η αδερφή του, προσθέτοντας ότι ο Ράιλι ήθελε να γίνει δάσκαλος ιστορίας και προπονητής πάλης όταν αποστρατευόταν.

Εκτός από πάλη, ο Μακόλουμ έπαιζε αμερικάνικο ποδόσφαιρο πριν αποφοιτήσει από το λύκειο Τζάκσον Χόλ του Γουαϊόμινγκ το 2019. Η μητέρα του στρατιώτη, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν για το θάνατο του παιδιού της.

NEW – Kathy McCollum, the mother of U.S. Marine Rylee McCollum, who was killed in the #Kabul attack, blames Biden and Democrats for her son’s death.pic.twitter.com/akNMNl9hcA

