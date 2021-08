Αυτό που περίμεναν πολλοί και για το οποίο είχε προειδοποιήσει ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δυστυχώς είναι πλέον πραγματικότητα.

Μια νέα επίθεση συγκλόνισε την Καμπούλ την Κυριακή, λίγες ημέρες μετά τις φονικές δύο εκρήξεις που σκότωσαν σχεδόν 200 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 13 Αμερικανών στρατιωτικών, στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ η έκρηξη ενδέχεται να οφείλεται σε επίθεση με ρουκέτα. Ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα.

Τα βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media από τις στιγμές μετά την επίθεση είναι συγκλονιστικά.

Updates:

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s

— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021