Στο «κόκκινο» παραμένει ο συναγερμός για νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Καμπούλ τις επόμενες ώρες, την ώρα που στις 31 Αυγούστου, εκπνέει ο χρόνος για την εκκένωση της χώρας και ενώ οι Βρετανοί παραδέχονται πως δεν θα καταφέρουν να βγάλουν από τη χώρα όσους ήθελαν.

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν χθες για μια «συγκεκριμένη και αξιόπιστη» απειλή κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ καλώντας τους υπηκόους τους να απομακρυνθούν από την περιοχή, δύο ημέρες μετά την επίθεση που άφησε περισσότερους από 100 νεκρούς στην ίδια τοποθεσία.

«Εξαιτίας μιας συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής, όλοι οι Αμερικανοί υπήκοοι που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ (…) πρέπει να φύγουν από εκεί το ταχύτερο δυνατό», ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ σε μήνυμα προειδοποίησης.

Η απειλή αφορά συγκεκριμένα «την Νότια πύλη, την πύλη νέο υπουργείο Εσωτερικών και την πύλη κοντά στο βενζινάδικο Πανσίρ βορειοδυτικά του αεροδρομίου», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανόν» να σημειωθεί μια νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ εντός των επόμενων ωρών καθώς η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι συνεχείς απειλές για βομβιστικές επιθέσεις έχουν διαταράξει τις τελευταίες ημέρες τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης Αμερικανών από τη χώρα μέσω του αεροδρομίου, αναγκάζοντάς τους Αμερικανούς να συνεργαστούν στενότερα με τους Ταλιμπάν, οι οποίοι τώρα ελέγχουν τη χώρα, σε μια προσπάθεια αποφυγής μιας ακόμη αιματηρής επίθεσης.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι χθες Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) περίπου 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Αφγανιστάν με πτήσεις του αμερικανικού στρατού και της συμμαχίας.

Λίγο περισσότεροι από 1.000 πολίτες παραμένουν για να μεταφερθούν αεροπορικώς από το αεροδρόμιο της Καμπούλ καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις εισέρχονται στην τελική φάση εκκένωσης, δήλωσε σήμερα στο - ένας δυτικός αξιωματούχος ασφαλείας στο αεροδρόμιο.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε σύμφωνα με το -, ότι ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται στις πύλες του αεροδρομίου έχει μειωθεί μετά από την προειδοποίηση ότι είναι πιθανή μια ακόμη επίθεση από τζιχαντιστές.

Σημειώνεται πως οι Ταλιμπάν έχουν δώσει προθεσμία έως και τότε για τις εκκενώσεις ξένων δυνάμεων και χθες, μετά την επίθεση με drone των ΗΠΑ κατά του ISIS-K, ξεκαθάρισαν πως δεν θα υπάρξει παράταση. Ωστόσο, έχουν ξεκαθαρίσει πως θα επιτρέψουν τις εκκενώσεις αμάχων και μετά από αυτή την ημερομηνία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη δύο αξιωματούχους, ο Τζο Μπάιντεν να σχεδιάζει και την αποχώρηση όλου του διπλωματικού προσωπικού, και του πρέσβη των ΗΠΑ, έως και την ερχόμενη Τρίτη 31 Αυγούστου.είναι ήδη σε εξέλιξη ο σχεδιασμός επ΄αυτού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχικές δυνάμεις τους έχουν εκκενώσει περί τα 2.000 άτομα από την Καμπούλ μόνο τις τελευταίες 12 ώρες, όπως ενημέρωσε η κύρια αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου. Συνολικά από τις 14 Αυγούστου έχουν αναχωρήσει 113.500 άτομα.

«Αναπτύσσουμε τις λεπτομέρειες για το πώς μπορούμε να παρέχουμε διπλωματική ενίσχυση και να βοηθήσουμε τις αναχωρήσεις για όσους επιθυμούν να φύγουν μετά την 31η Αυγούστου» επεσήμανε στην εφημερίδα ένας από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Και οι δύο πηγές επεσήμαναν πως η αμερικανική κυβέρνηση αναζητά διαφορετικές επιλογές όσον αφορά στη διπλωματική παρουσία στο Αφγανιστάν, μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει λάβει ακόμη τις τελικές της αποφάσεις σχετικά με την επόμενη μέρα της διπλωματίας στη χώρα, αλλά ούτε και για το εάν η Ουάσινγκτον θα αναγνωρίσει τους Ταλιμπάν.

Οι Ταλιμπάν και οι αμερικανικές δυνάμεις που αποχωρούν προσβλέπουν σε μία ταχεία παράδοση του αεροδρομίου στην Καμπούλ, δήλωσε σήμερα στο - ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν.

«Αναμένουμε για το τελευταίο νεύμα των Αμερικανών για εξασφαλίσουμε τον πλήρη έλεγχο του αεροδρομίου της Καμπούλ» δήλωσε ανώνυμα ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος είπε ότι οι ένοπλοι Ταλιμπάν που πήραν τον έλεγχο της πρωτεύουσας στις 15 Αυγούστου, μετά από μία ελαφρά προέλαση κατά της κυβέρνησης που είχε την υποστήριξη της Δύσης, διαθέτουν μία ομάδα ειδικών σε τεχνικά θέματα, αλλά και μηχανικών με υψηλά προσόντα, που είναι έτοιμοι να αναλάβουν τον έλεγχο του αεροδρομίου.

Γαλλία και Βρετανία θα καταθέσουν ένα ψήφισμα στην έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα για το Αφγανιστάν, προτείνοντας τον καθορισμό μιας ζώνης ασφαλείας στην Καμπούλ.

Στόχος να προστατευθούν οι ανθρώπων που προσπαθούν να φύγουν από το Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Η πρόταση ψηφίσματός μας στοχεύει στον καθορισμό μιας ζώνης ασφαλείας στην Καμπούλ, υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ, που θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις», ανέφερε ο Μακρόν στη γαλλική εφημερίδα Le Journal du Dimanche (JDD) σε μια συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συγκάλεσε μια έκτακτη συνεδρίαση για το Αφγανιστάν με τη συμμετοχή των διπλωματικών αντιπροσώπων της Βρετανίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ρωσίας, δηλαδή των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας που διαθέτουν δικαίωμα βέτο.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε χθες ότι το Παρίσι διεξάγει προκαταρκτικές συζητήσεις με τους Ταλιμπάν για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και την πιθανή απομάκρυνση περισσότερων ανθρώπων από τη χώρα.

Η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν τερματίσει τις επιχειρήσεις εκκένωσης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Στο μεταξύ, χθες Σάββατο το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έδωσε επίσημα στη δημοσιότητα τα ονόματα των 13 στρατιωτών, που σκοτώθηκαν από τη φονική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν.

Στα θύματα συγκαταλέγονται δύο γυναίκες, η λοχίας Νικόλ Λ. Τζι, 23 ετών, από το Σακραμέντο της Καλιφόρνιας και η λοχίας Τζοχάνι Ροζάριο Πισάρντο, 25 ετών, από το Λόρενς της Μασαχουσέτης.

Η Τζι είχε αναρτήσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τη θητεία της στο Αφγανιστάν και μόλις πριν από λίγες μέρες ανήρτησε μια φωτογραφία της ένστολη κρατώντας ένα βρέφος, με λεζάντα «Λατρεύω τη δουλειά μου».

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, που εξαπολύθηκε κατά τη διάρκεια της μαζικής απομάκρυνσης από το Αφγανιστάν Αμερικανών και άλλων ξένων υπηκόων, καθώς και ορισμένων Αφγανών αμάχων μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν. Δεκάδες Αφγανοί άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Την περασμένη Πέμπτη ο Στιβ Νικούι ήταν κολλημένος μπροστά από την τηλεόραση παρακολουθώντας ειδήσεις, αναζητώντας απεγνωσμένα να μάθει αν ο γιος του, υποδεκανέας Καρίμ Νικούι, επέζησε από τη φονική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν, όταν τρεις πεζοναύτες χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού του, φέρνοντας τα χειρότερα δυνατά νέα.

Ο 20χρονος πεζοναύτης Καρίμ, ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε στείλει στον πατέρα του ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να προσφέρει καραμέλες σε Αφγανάκια, ήταν μεταξύ των 13 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην επίθεση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Μεταξύ των άλλων θυμάτων μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ήταν ένας μελλοντικός πατέρας από το Ουαϊόμινγκ, ο γιος ενός αστυνομικού της Καλιφόρνιας και ένας γιατρός από το Οχάιο.

«Γεννήθηκε την χρονιά που ξεκίνησε ο πόλεμος και σκοτώθηκε την χρόνια που τελείωσε αυτός», είπε ο Νικούι από το σπίτι του στο Νόρκο της Καλιφόρνια, αναφερόμενος στην έναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων το 2001 στο Αφγανιστάν.

Την Παρασκευή, ο Νικούι περίμενε στο σπίτι του αξιωματούχους από το Σώμα Πεζοναυτών για να βοηθήσουν στις διευθετήσεις για να μεταβεί αεροπορικά αυτός και η σύζυγός του σε μια βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντέλαγουερ, όπου η σορός του γιου τους θα φτάσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Lance Corporal Kareem Nikoui, is an Iranian-American Marine from Southern California who sacrificed his life to save other Americans and Afghanis. He died yesterday in #Kabul airport. pic.twitter.com/RXGXN9NEPP

Είπε ότι ήταν θυμωμένος.

«Είμαι πραγματικά απογοητευμένος με τον τρόπο που το χειρίστηκε αυτό ο πρόεδρος, ακόμη περισσότερο με τον τρόπο που το χειρίστηκε ο στρατός. Οι διοικητές στο πεδίο έπρεπε να είχαν αναγνωρίσει αυτήν την απειλή και να την είχαν αντιμετωπίσει», είπε ο Νικούι.

Μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν ήταν και ο Ράιλι Μακόλουμ από το Ουαϊόμινγκ, ένας πεζοναύτης, η γυναίκα του οποίου περιμένει να γεννήσει σε τρεις εβδομάδες, ανέφερε η αδερφή του, Ρόις, σε ανάρτηση στο Facebook την Παρασκευή.

«Όλη του τη ζωή ήθελε να γίνει πεζοναύτης και γυρόφερνε από μικρός με το τουφέκι του φορώντας καουμπόικες μπότες», έγραψε η αδερφή του, προσθέτοντας ότι ο Ράιλι ήθελε να γίνει δάσκαλος ιστορίας και προπονητής πάλης όταν αποστρατευόταν.

Εκτός από πάλη, ο Μακόλουμ έπαιζε αμερικάνικο ποδόσφαιρο πριν αποφοιτήσει από το λύκειο Τζάκσον Χόλ του Γουαϊόμινγκ το 2019. Η μητέρα του στρατιώτη, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν για το θάνατο του παιδιού της.

NEW – Kathy McCollum, the mother of U.S. Marine Rylee McCollum, who was killed in the #Kabul attack, blames Biden and Democrats for her son’s death.pic.twitter.com/akNMNl9hcA

— Disclose.tv (@disclosetv) August 28, 2021