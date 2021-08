Μια συγκλονιστική ιστορία έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν έχουν καταλάβει την εξουσία και εκατομμύρια πολίτες προσπαθούν απεγνωσμένα να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Μία από αυτές είναι και η Χασίν Φάτιμα Αμίνι.

Οι νεαροί είχαν γνωριστεί στο United World College (UWC) στο Μόσταρ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. Όταν στις αρχές Αυγούστου έγινε γνωστό ότι το ισλαμιστικό κίνημα θα έπαιρνε τον έλεγχο στο Αφγανιστάν, η Αμίνι ζήτησε χείρα βοηθείας, προκειμένου να καταφέρει να φύγει από τη χώρα.

Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο 14 Αυγούστου. Η Λόλα Σουίνι από τη Σιγκαπούρη, η Λέα Κασούτσι από την Ιταλία, ο Κάρλος Βαλβέρντε από την Ισπανία, ο Πάμπλο Σαμπαλιέ από τη Γαλλία, ο Ντέιβιντ Μπάσλεϊ από τη Γερμανία και ο Ματζ Μις από τη Σλοβενία ένωσαν τις δυνάμεις τους για χάρη της Αμίνι και η κινητοποίηση τους συγκινεί.

Αρχικά προσπάθησαν να συγκεντρώσουν χρήματα για να αγοράσουν αεροπορικά εισιτήρια για την φίλη τους, με προορισμό το Πακιστάν. Μάλιστα, την επόμενη ημέρα (15/8) προέτρεψαν την ίδια, την μητέρα της και τα δύο αδέρφια της να φύγουν από το σπίτι τους και να πάνε στην Καμπούλ. Έτσι και έκαναν.

Καθώς, το ταξί τους έμπαινε στην πρωτεύουσα, η Αμίνι είδε ανθρώπους να βγάζουν selfies με τους Ταλιμπάν. Κοντά στο αεροδρόμιο, οι Βρετανοί στρατιώτες τους έδιωξαν. Δεν είχαν λύση. Οι φίλοι της είπαν ότι έπρεπε να μείνει κοντά στο αεροδρόμιο και έτσι η νεαρή μαζί με την οικογένειά της πήγε στον θείο της, που έμενε κοντά. Λίγες ώρες αργότερα, τα αεροπορικά εισιτήρια ακυρώθηκαν. Δεν θα υπήρχαν άλλες εμπορικές πτήσεις από την Καμπούλ.

Οι επόμενες ημέρες ήταν πολύ δύσκολες για όλους. Η Αμίνι αγωνιούσε για το μέλλον της και οι φίλοι της προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να συλλέξουν οποιοδήποτε στοιχείο και να την καθησυχάσουν λέγοντάς της ότι το αεροδρόμιο θα ξανανοίξει. Σε κάποιο σημείο σκέφτηκαν να μετακινηθούν στα χερσαία σύνορα με το Πακιστάν ωστόσο ίσως αυτό σήμαινε πως θα έπρεπε να αφήσει πίσω την οικογένειά της.

Σημειώνεται, ότι η 19χρονη είναι σιίτισσα μουσουλμάνα, έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, έχει εργαστεί εθελοντικά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπούλ και έχει επικρίνει δημοσίως τους Ταλιμπάν. Νωρίτερα φέτος, μαζί με τον αδελφό της απέκτησαν βίζα για το Πακιστάν γι’ αυτό και επεδίωξαν να φύγουν προς τα εκεί.

Η ίδια περιγράφοντας την περιπέτειά της στην εφημερίδα Australian Financial Review χαρακτήρισε τους φίλους της διαμάντια, καθώς κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια επιστολή από έναν Γάλλο υπουργό, η οποία επέτρεπε την άμεση είσοδό της και της οικογένειάς της στη Γαλλία.

