Η συγκλονιστική ανάρτηση της αφγανής κινηματογραφίστριας και φωτογράφου Roya Heydari, η οποία εγκατέλειψε την πατρίδα της, αποτυπώνει την απόγνωση και το δίλημμα που αντιμετωπίζουν σήμερα χιλιάδες γυναίκες στη χώρα που ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

«Άφησα όλη μου τη ζωή, το σπίτι μου, για να συνεχίσω να έχω φωνή» αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέροντας το ζήτημα των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των γυναικών υπό το σκληρό ισλαμικό καθεστώς.

Όταν οι τελευταίοι ήταν στην εξουσία την περίοδο 1996 – 2001, απαγόρευσαν στις γυναίκες να μεταβαίνουν στο χώρο εργασίας τους, τις εμπόδιζαν να φύγουν από το σπίτι χωρίς τη συνοδεία ενός άντρα συγγενή τους και τις ανάγκαζαν να φορούν χιτζάμπ.

Αυτή τη φορά, η οργάνωση επιχειρεί να προβάλει μια πιο μετριοπαθή εικόνα, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες θα έχουν δικαιώματα -συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της εργασίας- ωστόσο ευλόγως οι περισσότερες εκφράζουν ανησυχία ότι η στάση τους αυτή μπορεί να μην έχει διάρκεια.

Ήδη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ndtv.com, υπήρξαν αναφορές ότι σε μια Αφγανή δημοσιογράφο της απαγορεύτηκε να εργαστεί μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Στην ανάρτησή της στο Twitter, η Heydari μοιράστηκε μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο της Καμπούλ -η μόνη διέξοδος από τη χώρα- με την εξής λεζάντα: «Για άλλη μια φορά, φεύγω από τη μητέρα – πατρίδα. Για άλλη μια φορά, θα ξεκινήσω από το μηδέν».

Η φωτογράφος είπε ότι κουβαλούσε μόνο τις κάμερές της και μια «νεκρή ψυχή», καθώς έφευγε από την πατρίδα της. «Με βαριά καρδιά, αντίο πατρίδα. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Heydari κατάφερε να διαφύγει από την Καμπούλ και έφτασε στη Γαλλία υπό τον φόβο ότι δεν θα της επιτραπεί να εργαστεί υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν.

«Ο θάνατος έρχεται μόνο μία φορά, δεν φοβάμαι να με σκοτώσουν» δήλωσε. «Αυτό που φοβόμουν ήταν να εγκλωβιστώ, να μην μπορώ να βγω έξω και να συνεχίσω τη δουλειά μου».

I left my whole life, my home in order to continue to have a voice. Once again,I am running from my motherland. Once again, I am going to start from zero.

I took only my cameras and a dead soul with me across an ocean. With a heavy heart, goodbye motherland.

Until we meet again pic.twitter.com/MI3H8lQ5e4

— Roya Heydari (@heydari_roya) August 26, 2021