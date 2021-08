Εννέα μέλη της ίδιας οικογένειας -συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών- σκοτώθηκαν στην αμερικανική αεροπορική επίθεση στην Καμπούλ με στόχο ύποπτο βομβιστή του ISIS-K, ανέφερε συγγενής τους σε τοπικό δημοσιογράφου που συνεργάζεται με το CNN.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αμυντική αεροπορική επίθεση με drone στην Καμπούλ, στοχεύοντας έναν ύποπτο βομβιστή αυτοκτονίας μέλος του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν, ο οποίος αποτελούσε «επικείμενη» απειλή για το αεροδρόμιο, ανακοίνωσε την Κυριακή η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Το νεότερο θύμα ήταν ένα κοριτσάκι δύο ετών, σύμφωνα με τον αδελφό ενός από τους νεκρούς. Ήταν «μια συνηθισμένη οικογένεια» είπε. «Δεν είμαστε με τον ISIS και αυτό ήταν ένα οικογενειακό σπίτι όπου ζούσαν τα αδέλφια μου με τις οικογένειές τους».

Γείτονες και μάρτυρες στον τόπο της επίθεσης από το αμερικανικό επανδρωμένο αεροσκάφος στην Καμπούλ δήλωσαν στο CNN ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

«Όλοι οι γείτονες προσπάθησαν να βοηθήσουν. Έφεραν νερό για να σβήσουν τη φωτιά και είδα ότι υπήρχαν πέντε ή έξι άνθρωποι νεκροί» δήλωσε ένας γείτονας στο αμερικανικό δίκτυο. «Ο πατέρας της οικογένειας, ένα ακόμη νεαρό αγόρι και δύο παιδιά. Ήταν νεκροί. Ήταν κομμάτια. Υπήρχαν [επίσης] δύο τραυματίες».

JUST IN – Explosion rocks #Kabul. The blast hit a residential building west of the airport. Cause unclear.pic.twitter.com/vzh7T651KM

— Disclose.tv (@disclosetv) August 29, 2021