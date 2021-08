Ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν καταδίκασε τις ΗΠΑ για την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες, Κυριακή, με μη επανδρωμένο αεροπλάνο στην Καμπούλ με στόχο ύποπτο καμικάζι χωρίς προηγουμένως να τους ενημερώσει και είπε ότι η επίθεση αυτή προκάλεσε απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CGTN, ο εκπρόσωπος είπε ότι είναι παράνομο οι ΗΠΑ να εξαπολύουν επιθέσεις κατά βούληση σε άλλες χώρες.

«Αν υπήρχε πιθανή απειλή στο Αφγανιστάν θα έπρεπε να έχει αναφερθεί σε εμάς, όχι να γίνει μια αυθαίρετη επίθεση που προκάλεσε απώλειες μεταξύ αμάχων» είπε ο Ζαμπιουλάχ Μουτζάχιντ, προσθέτοντας ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Updates:

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s

— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021