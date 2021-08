Ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) η τελευταία αμερικανική επιχείρηση απομάκρυνσης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, δίνοντας το σήμα τέλους των πτήσεων εκκένωσης, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο των Ταλιμπάν. Η αγωνία για όσους δεν καταφέρουν να επιβιβαστούν αυξάνεται, καθώς από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η αποχώρηση των Αμερικανών, το Πεντάγωνο δεν θα συμμετέχει σε καμία επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που θέλουν να φύγουν.

Την ίδια στιγμή η χαοτική απομάκρυνση των δυτικών από την Καμπούλ, εν μέσω τρομοκρατικών επιθέσεων και αντιποίνων, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια σε αυτούς που θέλουν να πλησιάσουν το αεροδρόμιο, αλλά και κινδύνους αναζωπύρωσης των αντιπαραθέσεων.

Το παρακλάδι του ISIS στο Αφγανιστάν ανέλαβε την ευθύνη για την απόπειρα νέας επίθεσης με 5 ρουκέτες με στόχο το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Η τρομοκρατική οργάνωση χαρακτήρισε το χτύπημα επιτυχημένο, ωστόσο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως τα βλήματα αναχαιτίστηκαν από το αντιπυραυλικό τους σύστημα.

Smoke is seen billowing near Kabul airport after several rockets were heard flying over the Afghan capital by @AFP staff Monday morning, a day after the US said it had destroyed a potential car bomb with an air strike. pic.twitter.com/8AqwTa5H7I

— Satish Cheney (@SatishCheney) August 30, 2021