Δύσκολες είναι οι ώρες για τους κατοίκους της Πολιτείας της Λουιζιάνας. Ο τυφώνας Άιντα, που έφτασε την Κυριακή (29/8) συνοδευόμενος από ανέμους ταχύτητας 240 χιλιομέτρων την ώρα, πέρασε και άφησε πίσω του μεγάλες καταστροφές και έναν νεκρό.

Το γραφείο του Σερίφη της Πολιτείας στην περιοχή Ασένσιον Πάρις της Λουϊζιάνα (ASPO) σε σχετική ανακοίνωση ανέφερε: «Λίγο μετά τις 8:30 μ.μ.(τοπική ώρα), οι Αρχές έλαβαν αναφορές για έναν πολίτη που πιθανόν τραυματίστηκε από ένα πεσμένο δέντρο σε μια κατοικία, στο Πρέριβιλ. Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο και επιβεβαίωσαν ότι το θύμα είναι πλέον νεκρό».

Ο Άιντα προκάλεσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη τη Νέα Ορλεάνη. Η εταιρεία Entergy επιβεβαίωσε ότι η μεγαλύτερη πόλη της Πολιτείας έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση. «Η μόνη ηλεκτροδότηση στην πόλη προέρχεται από γεννήτριες» πρόσθεσε. Σημειώνεται ότι περισσότερα από ένα εκατομμύριο σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Συνολικά 1.002.184 σπίτια έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, κήρυξε τη Λουιζιάνα σε κατάσταση μείζονος καταστροφής και έδωσε εντολή να διατεθεί ομοσπονδιακή βοήθεια για να στηριχθούν οι προσπάθειες αποκατάστασης των περιοχών που πλήττονται από τον τυφώνα.

Στη βοήθεια που θα διατεθεί θα συμπεριλαμβάνονται «δωρεές για την προσωρινή στέγαση ή την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν κατοικίες, χαμηλότοκα δάνεια για την κάλυψη ανασφάλιστων ζημιών σε ιδιοκτησίες και άλλα προγράμματα για να βοηθηθούν πολίτες και επιχειρήσεις να ανακάμψουν από τον αντίκτυπο της καταστροφής» εξήγησε η αμερικανική προεδρία.

