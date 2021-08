Τον έντονο εκνευρισμό του δεν μπόρεσε να κρύψει ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Αφού τελείωσε την ομιλία του στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης λόγω του τυφώνα Άιντα που «χτυπά» τη χώρα, παρότι δεν ήταν προγραμματισμένο, έδωσε τη δυνατότητα στους δημοσιογράφους να του απευθύνουν ερωτήσεις.

«Δεν πρέπει να δεχτώ ερωτήσεις, αλλά προχωρήστε» είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο του -, Jennifer Jacobs.

«Κύριε πρόεδρε, για το Αφγανιστάν» αποκρίθηκε εκείνη, με τον Τζο Μπάιντεν να δείχνει τον εκνευρισμό του.

«Δεν θα απαντήσω τώρα για το Αφγανιστάν» ξεκαθάρισε ο αμερικανός πρόεδρος προτού αποχωρήσει. Μάλιστα, δεν δίστασε φεύγοντας να χτυπήσει και το χέρι του.

This man runs at the mention of being held accountable on tough issues that he bares responsibility for.

Joe no questions Biden pic.twitter.com/VEoTcT3LDB

— PARIS (@PARISDENNARD) August 29, 2021