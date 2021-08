Τα βήματα της τεχνολογίας ολοένα και πληθαίνουν προς την απλοποίηση της καθημερινότητας των ανθρώπων. Ένα από αυτά φαίνεται όμως ότι είναι η αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από τα ρομπότ.

Οι μηχανές κάνουν ήδη πράγματα που πιστεύαμε ότι μόνο οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν. Συνθέτουν για παράδειγμα πρωτότυπη μουσική και κερδίζουν επαγγελματίες παίκτες σε επιτραπέζια παιχνίδια με δημιουργικές κινήσεις.

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δημοσίευσε μια μελέτη που καταλήγει ότι κάποιες δουλειές που κάνει σήμερα ο άνθρωπος θα καλυφθούν από ρομπότ και προγράμματα αυτοματισμού.

Συγκεκριμένα, το 2013, μια μελέτη από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με τίτλο «The Future of Employment» εξέτασε 702 κοινά επαγγέλματα και διαπίστωσε ότι ορισμένες θέσεις εργασίας – για παράδειγμα τηλεπωλητές, φοροτεχνικοί και διαιτητές – διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλες, συμπεριλαμβανομένων ψυχολόγων, οδοντιάτρων και ιατρών.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας είχε δήλωσε ότι εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να καλυφθούν από ρομπότ.

Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για το κατά πόσο οι υπολογιστές και τα ρομπότ μπορούν να αλλάξουν τον εργασιακό κόσμο.

Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν όμως περισσότερο;

Σύμφωνα με τον Guardian, ο αυτοματισμός δεν είναι συνώνυμος με τις απώλειες θέσεων εργασίας. Οι θέσεις εργασίας δεν θα εξαφανιστούν εντελώς αλλά μάλλον, θα επαναπροσδιοριστούν. Φυσικά, «από την πλευρά του εργαζομένου δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά» μεταξύ της εξαφάνισης της εργασίας και του επαναπροσδιορισμού.

Ο Martin Ford, συγγραφέας του «Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future», εξηγεί ότι οι δουλειές που κινδυνεύουν περισσότερο είναι αυτές που «είναι σε κάποιο επίπεδο ρουτίνας, επαναλαμβανόμενες και προβλέψιμες».

Το τηλεμάρκετινγκ, για παράδειγμα, έχει 99% πιθανότητα αυτοματοποίησης σύμφωνα με την έκθεση «The Future of Employment». Ο ταμίας επίσης έχει 97% πιθανότητα.

Σύμφωνα με παλαιότερη έκθεση της Deloitte, περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας στον νομικό τομέα έχουν μεγάλες πιθανότητες να αυτοματοποιηθούν τα επόμενα 20 χρόνια.

Οι μάγειρες γρήγορου φαγητού αντιμετωπίζουν επίσης 81% πιθανότητα να αντικατασταθούν από ρομπότ. Οι οδηγοί ταξί έχουν 89% πιθανότητα να αντικατασταθούν και αυτοί από ρομπότ.

Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν λιγότερο από τα ρομπότ;

Οι γιατροί είναι από τα επαγγέλματα εκείνα που κινδυνεύουν λιγότερο να αντικατασταθούν από τα ρομπότ στο μέλλον.

Επιπλέον υδραυλικοί, θεραπευτές, επισκευαστές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, διαιτολόγοι και διατροφολόγοι, νοσηλευτές και κληρικοί.

