Πύρα δέχεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μετά τις εικόνες που τον δείχνουν να κοιτάζει το ρολόι του κατά τη διάρκεια της τελετής για τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν την Πέμπτη στην επίθεση αυτοκτονίας του ISIS-K στην Καμπούλ στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Τζο Μπάιντεν ταξίδεψε στην Αεροπορική Βάση Ντόβερ στο Ντέλαγουερ το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να παραστεί στην τελετή προς τιμήν των Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους.

Τα φέρετρα με τις σορούς των 13 αδικοχαμένων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην επίθεση κατέφθασαν την ίδια μέρα στις ΗΠΑ και όπως είναι φυσικό, ο Αμερικανός πρόεδρος έπρεπε να είναι παρών για να τους τιμήσει.

It’s true. Joe Biden checked his watch during the dignified transfer of the servicemembers killing in Afghanistan at the airport. You can see him jerk his left hand to pull the watch out from under his sleeve, then look down at it. pic.twitter.com/M3QVzJbTIm

