Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε ολόκληρη τη Νέα Ορλεάνη χθες Κυριακή, καθώς η εταιρεία Entergy ανακοίνωσε πως υπέστη «καταστροφική» ζημιά στο δίκτυο μετάδοσης.

Ο Αιντα, που έφθασε πάνω από το έδαφος όντας τυφώνας Κατηγορίας 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, σφυροκοπεί τη Λουιζιάνα με ανέμους 235 χιλιομέτρων την ώρα, καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, ενώ σε μεγάλο μέρος της ακτογραμμής η θάλασσα έχει φουσκώσει.

View from Downtown New Orleans from 24th floor, looking out toward French Quarter. (And in this darkness, all residents just got emergency flood warning alerts on their phones) pic.twitter.com/Hjf5llrHSG

— Tim Craig (@timcraigpost) August 30, 2021