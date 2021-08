Ένα νέο βίντεο από το Αφγανιστάν, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό ένα αμερικανικό ελικόπτερο Black Hawk φαίνεται να πετά πάνω από την Κανταχάρ και ένας άνδρας να κρέμεται από αυτό την ώρα της πτήσης.

Αρκετοί δημοσιογράφοι κοινοποίησαν το βίντεο στο Twitter υποστηρίζοντας ότι οι βάναυσοι Ταλιμπάν σκότωσαν έναν άνδρα και τον κρέμασαν από το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο που έβγαλαν για περιπολία στην επαρχία Κανταχάρ, όπως αναφέρει το India Today.

Το βίντεο δείχνει έναν άντρα να κρέμεται από τον αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο καθώς οι Ταλιμπάν πετούν πάνω από την επαρχία Κανταχάρ. Το βίντεο που τραβήχτηκε από το έδαφος δεν δείχνει ξεκάθαρα τι συμβαίνει με τον άνδρα, ενώ οι αναφορές προς το παρόν δεν επιβεβαιώνονται.

If this is what it looks like… the Taliban hanging somebody from an American Blackhawk… I could vomit. Joe Biden is responsible. pic.twitter.com/muHLEi3UvK — Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) August 30, 2021

Ωστόσο, το βίντεο που ανέβασε ο λογαριασμός Talib Times στο Twitter – λογαριασμός που ισχυρίζεται ότι συνδέεται με τους Ταλιμπάν – έλεγε: «Η Πολεμική μας Αεροπορία! Αυτή τη στιγμή, τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισλαμικού Εμιράτου πετούν πάνω από την πόλη Κανταχάρ και περιπολούν στην πόλη ».

Our Air Force!

At this time, the Islamic Emirate’s air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf — Talib Times (@TalibTimes) August 30, 2021

Ο στρατιωτικός εξοπλισμός των ΗΠΑ στα χέρια των Ταλιμπάν

Η Daily Mail ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν προμηθεύσει τουλάχιστον 7 ελικόπτερα Black Hawk το Αφγανιστάν τον περασμένο μήνα, επιπλέον του αποθέματος που είχε κατασκευάσει τα τελευταία 20 χρόνια. Όλος ο αμυντικός εξοπλισμός παραμένει τώρα εγκαταλελειμμένος στο Αφγανιστάν.

Λίγο μετά την έξοδο τους την Τρίτη, ο αμερικανικός στρατός είπε ότι έχει απενεργοποιήσει 73 αεροσκάφη, 27 Humvees, οπλικά συστήματα και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Λίγες ώρες μετά την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, οι Ταλιμπάν μπήκαν στις εγκαταστάσεις και εξέτασαν τα ελικόπτερα Chinook και άλλο αμυντικό εξοπλισμό που άφησε πίσω του ο αμερικανικός στρατός. Τα βίντεο έδειχναν τους μαχητές του τάγματος Badri 313 να εξετάζουν τα ελικόπτερα.

Ένα άλλο βίντεο που κοινοποίησε το πρακτορείο ειδήσεων AFP έδειξε δεκάδες αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα, αεροσκάφη και άλλα αμυντικά συστήματα να βρίσκονται αδρανή στα υπόστεγα του αεροδρομίου της Καμπούλ.

The US military disabled scores of aircraft and armored vehicles as well as a high-tech rocket defense system at the Kabul airport before it left Monday, a US general said https://t.co/xpnjxvFAHN — AFP News Agency (@AFP) August 30, 2021

