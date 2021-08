Μοιάζει με κακόγουστο αστείο… όμως είναι γεγονός: Βαριά οπλισμένοι με αυτόματα, ζωσμένοι φυσεκλίκια και χειροβομβίδες οι Ταλιμπάν μπήκαν σε τηλεοπτικό στούντιο συνοδεύοντας τον διοικητή τους που ήθελε να εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή και να διαβεβαιώσει το κοινό ότι… δεν έχει να φοβηθεί τίποτα εφόσον συνεργαστεί μαζί τους.

Tο βίντεο ανέβασε στο διαδίκτυο Αφγανή δημοσιογράφος που συνεργάζεται με το BBC, αναφέροντας ότι τα στιγμιότυπα είναι από εκπομπή λόγου του καναλιού Peace Studio, δηλαδή Στούντιο Ειρήνης.

«Αφγανιστάν TV- σουρεαλιστικό» έγραψε η δημοσιογράφος. «Κάπως έτσι μοιάζει τώρα μια πολιτική συζήτηση στην τηλεόραση του Αφγανιστάν, ενώ μέλη των Ταλιμπάν παρακολουθούν τον οικοδεσπότη… Ο δημοσιογράφος μιλάει για την κατάρρευση της αφγανικής κυβέρνησης και λέει ότι το Ισλαμικό Εμιράτο καλεί τον λαό του Αφγανιστάν να μην φοβάται», προσθέτει.

Afghanistan TV – surreal

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021