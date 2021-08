Φρίκη προκαλεί η είδηση της εκτέλεσης από τους Ταλιμπάν, ενός λαϊκού τραγουδιστή στο Αφγανιστάν, λίγες μέρες αφότου διακήρυξαν ότι «η μουσική είναι απαγορευμένη στο Ισάλμ».

Πρόκειται για τον Fawad Andarabi, τον οποίο έσυραν έξω από το σπίτι του και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Λίγες μέρες νωρίτερα είχαν πάει σπίτι του και ήπιαν… τσάι.

Όπως είπε ο γιος του θύματος, στο Associated Press, οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στο σπίτι του Fawad Andarabi, σε μια απόμερη ορεινή επαρχία βόρεια της Καμπούλ την περασμένη Παρασκευή, αφού προηγουμένως το είχαν ψάξει κι είχαν πιει τσάι μαζί του, και τον έσυραν έξω και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ. «Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι μέσα στο αγρόκτημα», είπε με δάκρυα στα μάτια ο γιος του τραγουδιστή.

«Ήταν αθώος, ένας τραγουδιστής που απλώς διασκέδαζε τον κόσμο».

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Masud Andarabi επιβεβαίωσε στο Twitter ότι ο καλλιτέχνης σκοτώθηκε. «Ο Φαουάντ δολοφονήθηκε βάναυσα», έγραψε στο twitter.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH

— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021