Καραβίας: Ανοίγει η συζήτηση για την παροχή μερίσματος

Αισιόδοξη για την ελληνική οικονομία εμφανίστηκε η διοίκηση της Eurobank στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές με αφορμή τα αποτελέσματα εξαμήνου. Οι τιμές στην κτηματαγορά ανεβαίνουν, ενώ ανοδικά κινούνται και οι ξένες επενδύσεις σε διάφορους τομείς. Ο τουρισμός πηγαίνει καλύτερα απ’ όσο αναμένονταν και υπάρχουν προσδοκίες για έσοδα τουλάχιστον στο 50%. Παράλληλα, ήρθαν και τα πρώτα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η διοίκηση μάλιστα εκτίμησε ότι με τα σημερινά δεδομένα είναι πιθανό να υπάρξει αναβάθμιση της χώρας μας σε επενδυτική βαθμίδα τους επόμενους 15-20 μήνες. Η Eurobank είναι σε ηγετική θέση στον κλάδο σε ότι αφορά τη δυνατότητά της να βελτιώσει τα επόμενα χρόνια την κερδοφορία της, τόνισε ο Φωκίων Καραβίας. Όπως επισημάνθηκε στους επενδυτές η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας είναι ισχυρή και εκτιμάται ότι στο τέλος της χρονιάς ο δείκτης CAD θα είναι στο 16,4% και ο CET1 FLB3 στο 13,2%. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια ανέβηκαν σε 35,6 δισ. ευρώ έναντι 35,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ μόνο 5% από τα δάνεια που μπήκαν σε moratoria έχουν «κοκκινήσει» (default), ενώ για το β’ εξάμηνο αναμένεται αρνητικός σχηματισμός NPEs. Σε ότι αφορά τους πλειστηριασμούς που προγραμματίζονται από τον Σεπτέμβρη η διοίκηση εκτίμησε ότι η διαδικασία θα προχωρήσει και αναμένει να γίνουν περίπου 3.000 έως το τέλος της χρονιάς. Επ’ αυτού αναμένεται να συμβάλουν και αλλαγές που προωθούνται ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. Η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο προγραμματίζει την έκδοση ακόμα ενός μέχρι τα τέλη της φετινής χρονιάς. Η διοίκηση αποκάλυψε ότι επιδιώκει συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές για το θέμα του μερίσματος. Εχουμε μια σειρά θετικών εξελίξεων σε ότι αφορά την κεφαλαιακή μας θέση και ακόμα και φέτος η τράπεζα θα μπορέσει να δημιουργήσει οργανικό κεφάλαιο. Αυτό θα επιταχυνθεί το 2022, δήλωσε ο Φ. Καραβίας. Εκτίμησε δε ότι κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσει η συζήτηση με τις ρυθμιστικές αρχές είναι όταν ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα το 2021, δηλαδή στις αρχές του 2022. Η Eurobank ενισχύει ακόμα περισσότερο την παρουσία της στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης μέσω της συμφωνίας συγχώνευσης της Eurobank Beograd με τη Direktna Bank στη Σερβία και απόκτησης ποσοστού 12,6% στην Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο. Και οι δύο αυτές συναλλαγές συνάδουν με τη στρατηγική της για περαιτέρω επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους της μέσω στοχευμένων εξαγορών, συγχωνεύσεων ή κοινοπραξιών. Σε ότι αφορά την επένδυση στην Ελληνική στην Κύπρο ο Φ. Καραβίας δήλωσε ότι η εξαγορά έγινε σε πολύ συμφέρουσα αποτίμηση. Βραχυπρόθεσμα δεν αναμένεται αύξηση της συμμετοχής. Θα στηριχθεί το μάνατζμεντ στις προσπάθειες εκκαθάρισης του ισολογισμού και την βελτίωση του δείκτη εσόδων προς δαπάνες.

