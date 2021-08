Συναγερμός έχει σημάνει στη Λευκωσία και στην κυβέρνηση του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους για πετρελαιοκηλίδα που ξεκίνησε από εργοστάσιο της Συρίας και βρίσκεται πλέον λίγο έξω από τις ανατολικές ακτές της Κύπρου.

Προσομοιώσεις με υπολογιστικά μοντέλα δείχνουν ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει την κατεχόμενη Καρπασία ακόμα και εντός της Τρίτης, αναφέρουν κυπριακά μέσα.

Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις, η κηλίδα έχει εξαπλωθεί σε έκταση 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D

— Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 30, 2021