Να μπει στοπ στη σπατάλη τροφίμων – Αλλά με ποιον τρόπο;

Too Good To Go, Rettergut ή Motatos είναι μερικές μόνο από τις start-up γερμανικές επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει αγώνα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού υπουργείου Γεωργίας, κάθε χρόμο περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Danone σε συνεργασία με την Too Good To Go, το 85% των Γερμανών ερωτηθέντων θεωρούν την κατασπατάληση τροφίμων «σοβαρό» ή «πολύ σοβαρό» πρόβλημα. Πολλές νεοφυείς εταιρείες έχουν ήδη ιδέες για την αντιμετώπισή του.

H Too Good To Go με έδρα τη Δανία έχει για παράδειγμα δημιουργήσει μια εφαρμογή για smartphone, με την οποία όποιος θέλει μπορεί να λαμβάνει «σακούλες εκπλήξεων» με τρόφιμα, τα οποία περισσεύουν από εστιατόρια, φούρνους ή καταστήματα τροφίμων. Και μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές. Η δανέζικη start up έχει ξεκινήσει συνεργασίες με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ Netto, Edeka και Αldi Nord.

Όλοι προσπαθούν να δώσουν λύσεις

Aπό την άλλη πλευρά η βερολινέζικη Dörrwerk επικεντρώνεται στη μεταπώληση φρούτων και λαχανικών που δεν έχουν τέλειο σχήμα. Επίσης η Rettergut εστιάζει σε βιολογικά προϊόντα και προσφέρει μέχρι και βιολογικές σούπες, ενώ η νεοσύστατη Μotatos μεταπωλεί τρόφιμα που περισσεύουν σε άλλες εταιρείες μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος.

Διαβάστε τη συνέχεια στην Deutsche Welle