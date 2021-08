Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (31/8) στη Σαουδική Αραβία, ύστερα από από επίθεση των Χούθι με μη επανδρωμένα αεροπλάνα εναντίον του αεροδρομίου της Άμπχα.

Όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της χώρας τουλάχιστον οκτώ είναι οι τραυματίες ενώ και ένα πολιτικό αεροπλάνο έχει υποστεί ζημιές. Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί ότι μη επανδρωμένο αεροπλάνο (drone) των ανταρτών που είχε στόχο το αεροδρόμιο αναχαιτίστηκε από τον συνασπισμό που πολεμά τους Χούθι. Τα θραύσματά του διασκορπίστηκαν στην περιοχή του αεροδρομίου.

Λίγη ώρα αργότερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbaria TV ανέφερε ότι και ένα δεύτερο drone αναχαιτίστηκε. Tα θραύσματά του ωστόσο τραυμάτισαν οκτώ ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε αεροπλάνο της πολιτικής αεροπορίας μέσα στο αεροδρόμιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Χούθι είναι σύμμαχοι του Ιράν και συχνά χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

#Breaking | 8 people got injured and a civilian plane was damaged in an alleged drone strike at Abha airport in #SaudiArabia. : Report

Madhavdas with details. pic.twitter.com/u9zR2qy3WQ

— TIMES NOW (@TimesNow) August 31, 2021