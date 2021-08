Οταν ο Εζμαράι Αχμάντι επέστρεψε στο σπίτι του, στην Καμπούλ την Κυριακή, έδωσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του στον γιο του για να το σταθμεύσει.

T’ άλλα παιδιά και τ’ ανίψια του που βρίσκονταν στο σπίτι πετάχτηκαν έξω χαρούμενα για να τους υποδεχτούν.



Ο Αϊμάλ Αχμάντι θρηνεί τον αδελφό του, την κόρη του και πέντε ανίψια του… (φωτογραφία MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES/REX)

Και τότε χτύπησε ο πύραυλος. Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, αφηγείται ο Αϊμάλ Αχμάντι, αδελφός του Εζμαράι.

«Ο πύραυλος ήρθε και χτύπησε το αυτοκίνητο, γεμάτο παιδιά, μέσα στο σπίτι μας», αφηγήθηκε χθες ο Αϊμάλ Αχμάντι, στην Κουάτζα Μπούργκα, πυκνοκατοικημένο προάστιο της βορειοδυτικής Καμπούλ. «Τους σκότωσε όλους».

Σύμφωνα με τον Αϊμάλ Αχμάντι, δέκα μέλη της οικογένειας χάθηκαν στο πλήγμα. Ανάμεσά τους ήταν η κόρη του και άλλα πέντε παιδιά.

Χθες Δευτέρα, όταν πήγαν στον τόπο του βομβαρδισμού δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ο πατέρας που πενθεί περίμενε την άφιξη συγγενών του για να τον βοηθήσουν να οργανώσει την ταφή των περισσότερων μελών της οικογένειάς του.



Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο μέσα στην αυλή του σπιτιού (φωτογραφία AP)

«Ο αδελφός μου και τα τέσσερα παιδιά του σκοτώθηκαν. Εχασα τη μικρή μου κόρη, ανιψιούς και ανιψιές», απαρίθμησε με θλίψη μπροστά στο απανθρακωμένο κουφάρι του αυτοκινήτου.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι κατέστρεψαν με πλήγμα τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου αεροσκάφους αυτοκίνητο φορτωμένο με εκρηκτικά, αποτρέποντας έτσι απόπειρα του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) να διαπράξει νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ.



Σπαράζει για το χαμένο αδελφάκι του…

Αυτό το πλήγμα πιθανόν ήταν το τελευταίο πολυαίμακτο λάθος του στρατού των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν – οι τελευταίοι αμερικανοί στρατιωτικοί εγκατέλειψαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη την Καμπούλ, έπειτα από είκοσι χρόνια πολέμου εναντίον των Ταλιμπάν και εκατοντάδες «παράπλευρες απώλειες», άμαχους νεκρούς.



«Με δυσκολία μπορέσαμε να βρούμε τα μέλη» των πτωμάτων, αφηγήθηκε ένας από τους γείτονες (φωτογραφία BBC)

«Γνωρίζουμε ότι έγιναν μεγάλες και ισχυρές εκρήξεις μετά την καταστροφή του οχήματος, κάτι που υποδεικνύει ότι μέσα σε αυτό βρισκόταν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης, που θα μπορούσε να προκαλέσει κι άλλες απώλειες», ανέφερε ο πλοίαρχος Μπιλ Ερμπαν, εκπρόσωπος του μικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για το Αφγανιστάν, της Κεντρικής Διοίκησης (USCENTCOM), το βράδυ της Κυριακής. «Θα συνεχίσουμε να διενεργούμε έρευνα».

Ολ’ αυτά ακούγονται κάπως ρηχά στον Αϊμάλ, που δυσκολεύεται να πιστέψει πως οποιοσδήποτε θα μπορούσε να θεωρήσει ότι ο αδερφός του ήταν οπαδός του Ισλαμικού Κράτους, πόσο μάλλον καμικάζι που ετοίμαζε επίθεση με αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά.

Ο Εζμαράι, μηχανικός, εργαζόταν σε μη κυβερνητική οργάνωση, ήταν συνηθισμένος άνθρωπος που προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα εν μέσω μεγάλης αστάθειας και αβεβαιότητας, εξήγησε.

Αλλά τα νεύρα των Αμερικανών ήταν τεντωμένα μετά την επίθεση καμικάζι του ΙΚ σε πύλη του αεροδρομίου την Πέμπτη, καθώς τεράστιο πλήθος προσπαθούσε να μπει σε αυτό με την ελπίδα πως θα κατάφερνε να φύγει από το Αφγανιστάν, να σωθεί από το καθεστώς των Ταλιμπάν.

The children killed in today’s US drone strike #Kabul #Afghanistan – in total seven children, the youngest two. pic.twitter.com/RMVXwzcMPY

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 30, 2021