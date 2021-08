Η επικράτηση των Ταλιμπάν με την αποχώρηση χθες βράδυ των τελευταίων αμερικανών στρατιωτικών από το Αφγανιστάν έπειτα από 20 χρόνια πολέμου ανήκει σε «όλους» τους Αφγανούς, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι το ισλαμιστικό κίνημα θέλει να διατηρήσει «καλές διπλωματικές σχέσεις» με τις ΗΠΑ.

«Συγχαρητήρια στο Αφγανιστάν (…) Αυτή η νίκη ανήκει σε όλους μας», είπε ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, που εκφράστηκε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. «Θέλουμε να έχουμε καλές διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

«Αυτό είναι μεγάλο μάθημα για άλλους εισβολείς για τις μελλοντικές γενιές μας», έκρινε ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ. «Αποτελεί επίσης μάθημα για τον κόσμο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Associated Press, όταν έφυγαν εχθές και οι τελευταίες στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, μαχητές των Ταλιμπάν «γιόρτασαν» την αποχώρηση πυροβολώντας θριαμβευτικά στον αέρα.

The Taliban celebrate their victory in Kabul, a second time the jihadists believe they have overcome a superpower. Will not take long for the consequences of that to become manifest. pic.twitter.com/0z2K1taY6V

— Kyle Orton (@KyleWOrton) August 30, 2021