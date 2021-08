Το ποσοστό του 70% έφτασαν οι πλήρως εμβολιασμένοι ενήλικοι στην ΕΕ, όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «το 70% των ενηλίκων στην ΕΕ είναι πλήρως εμβολιασμένο. Θέλω να ευχαριστήσω τους πολλούς ανθρώπους που κατέστησαν δυνατή αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Πρέπει όμως να πάμε παρακάτω! Χρειαζόμαστε να εμβολιαστούν περισσότεροι Ευρωπαίοι. Και πρέπει να βοηθήσουμε και τον υπόλοιπο κόσμο να εμβολιαστεί».

70% of adults in EU are fully vaccinated.

I want to thank the many people making this great achievement possible.

But we must go further!

We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.

We’ll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2021