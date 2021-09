Ύστερα από τέσσερα χρόνια αγώνων στα δικαστήρια, το οκτάχρονο αλπακά του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τζερόνιμο, θανατώθηκε. Το πρωί της Τρίτης 31 Αυγούστου το ζώο μεταφέρθηκε από το σπίτι του στο Shepherds Close Farm στο νότιο Γκλόστερσχαϊρ και του έγινε ευθανασία.

Περίπου στις 11:00, μια ομάδα τεσσάρων κτηνιάτρων ντυμένη με προστατευτικές φόρμες και με τη συνοδεία τουλάχιστον 10 αστυνομικών, υπέβαλε τον Τζερόνιμο σε ευθανασία. Μάλιστα, υποστηρικτές είχαν κατασκηνώσει στο αγρόκτημα σε μια ύστατη προσπάθεια να τον προστατεύσουν.

Υπενθυμίζεται ότι η εντολή για τη θανάτωσή του είχε οδηγήσει την ιδιοκτήτριά του, Έλεν Μακντόναλντ, να κάνει έκκληση στον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, και τη σύζυγό του Κάρι, να δείξουν έλεος.

*GERONIMO DRAGGED OFF 4 EXECUTION* Defra have no idea of the fury they have unleashed, which may destroy them as a credible Dept of Govt: Falsifying scientific data, Lying, mental torture of Helen MacDonald, welfare issues for Geronimo @domdyer70 @ChrisGPackham @alpacapower pic.twitter.com/2CXnH31aFS

— Dr Iain McGill BSc(Hons) BVetMed MRCVS (@IainTime) August 31, 2021