Ένας μαθητής τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη, ενώ ενημέρωσαν πως οι υπόλοιποι μαθητές είναι ασφαλείς.

Το σχολείο που δέχτηκε την επίθεση έκλεισε όπως και άλλα σχολεία της περιοχής για προληπτικούς λόγους.

Mount Tabor High School is on lockdown. There has been a shooting on school property. We and the WSPD have secured the campus and are doing everything possible to keep students safe. We are actively investigating what happened and will share confirmed information as appropriate. pic.twitter.com/7dYfx7G8iy

— Forsyth Co Sheriff’s Office NC (@gofcsonc) September 1, 2021