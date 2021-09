Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, καθώς συνετρίβη ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα εντοπισμού και διάσωσης, ενώ αγνοούνται πέντε άτομα.

Ο Στόλος του Ειρηνικού των ΗΠΑ ενημέρωσε, μέσω Twitter, πως ένα «ελικόπτερο MH-60S που απογειώθηκε από το USS Abraham Lincoln συνετρίβη στη θάλασσα, ενώ πραγματοποιούσε πτήση ρουτίνας».

Ένα από τα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου διεσώθη και πέντε ακόμη αγνοούνται.

Search-and-rescue operations are underway about 60 miles off the coast of San Diego to rescue five military personnel who were aboard an MH-60S helicopter when it crashed into the ocean. One crew member has been rescued. A helicopter with the @USCG was overhead as of 10 p.m. PST. pic.twitter.com/dDYRtc2ki2

