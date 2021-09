Hilton στη Σαντορίνη – Ανοίγει για πρώτη φορά την άνοιξη του 2022

Ανοίγει την άνοιξη του 2022, το πρώτο ξενοδοχείο της Hilton στη Σαντορίνη.

Η διεθνής αλυσίδα έχει ήδη παρουσία στη χώρα μας εκτός από το ιστορικό Hilton Athens και με ένα ακόμη ξενοδοχείο στην Κρήτη το Royal Senses Resort σε συνεργασία με την Troulis Royal Collection.

Το νέο απόκτημα της Hilton είναι το Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection by Hilton, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο συμφωνίας franchise συνεργασίας με την εταιρία Alexandros Ltd.

Το ξενοδοχείο έχει 37 δωμάτια με ιδιωτική παραλία και βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού, στον Εξωμύτη. Σε δηλώσεις του ο Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development της Hilton σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, τόνισε μεταξύ άλλων ότι με παρουσία πάνω από εξήντα χρόνια στην Ελλάδα επεκτείνουμε τα σχέδιά μας στην χώρα, με το πρώτο ξενοδοχείο της Hilton στη Σαντορίνη.

Ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά της χώρας, η Σαντορίνη υποδέχεται περισσότερα από δύο εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο και είναι η ιδανική τοποθεσία για το δεύτερο Curio Collection by Hilton ξενοδοχείο μας στα ελληνικά νησιά. Αυτή η νέα προσθήκη αποτελεί ένα από τα περισσότερα από είκοσι Curio Collection ξενοδοχεία που κατασκευάζονται αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη, διπλασιάζοντας την παρουσία της εταιρίας στην ήπειρο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Από την πλευρά του ο κ. Μιχάλης Καραμολέγκος, ιδιοκτήτης της Alexandros Ltd, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «η πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο της φιλοξενίας στη Σαντορίνη, με τη διοργάνωση εκδρομών και μεταφορών σε ξενοδοχεία και βίλες, μας καθιστά ιδανικούς συνεργάτες για το λανσάρισμα του πρώτου ξενοδοχείου της οικογένειας Hilton στο νησί»

Η Curio Collection by Hilton είναι ένα από τα brand της Hilton με περισσότερα από 100 ξενοδοχεία και resort. Πρόσφατα, η Hilton δεσμεύτηκε για τη δημιουργία ενός ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού ξενοδοχείων Curio Collection by Hilton, με 66 από αυτά να βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή. Το Sea Breeze Santorini Beach Resort θα είναι το επόμενο Ελληνικό Curio hotel, μετά το άνοιγμα του The Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton τον Ιούνιο.