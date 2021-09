Μαθητής πέθανε μετά τον τραυματισμό του από σφαίρα μέσα στο λύκειο της Βόρειας Καρολίνας όπου φοιτούσε, ανακοίνωσε η αστυνομία της αμερικανικής πολιτείας, διευκρινίζοντας πως συνέλαβε έναν ύποπτο.

Η αστυνομία της πόλης Ουίνστον-Σάλεμ έστειλε μέλη της το μεσημέρι στο λύκειο Mount Tabor, ανέφερε η αρχηγός της, η Κατρίνα Τόμπσον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

North Carolina’s Winston-Salem police confirmed in a tweet on Wednesday that a shooting had occurred at Mount Tabor High School. https://t.co/BWJ30BSBix

— KCTV5 News (@KCTV5) September 1, 2021