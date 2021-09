Ιρλανδία: Προς άρση όλων των περιοριστικών μέτρων τον Οκτώβριο – Έχουν εμβολιαστεί σχεδόν όλοι

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας, όπου είχε επιβληθεί ένα από τα πιο μακρά lockdowns στην Ευρώπη για να ανασχεθεί η εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, σκοπεύει να προχωρήσει στην άρση σχεδόν όλων των περιοριστικών μέτρων τον Οκτώβριο, καθώς η εκστρατεία ανοσοποίησης στη χώρα συγκαταλέγεται στις πιο επιτυχημένες σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιφέρεια, δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός Μίχαλ Μάρτιν.

Από την 22η Οκτωβρίου θα πάψει να είναι υποχρεωτική η επίδειξη πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού για την είσοδο σε μπαρ και εστιατόρια, ενώ θα αρθούν οι περιορισμοί στον αριθμό των ανθρώπων που επιτρέπεται να παρίστανται σε εκδηλώσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, η κυβέρνηση θα επιτρέψει να ανοίξουν ξανά από την επόμενη εβδομάδα θέατρα και κινηματογράφοι και να υποδέχονται θεατές ως και στο 60% της χωρητικότητας των αιθουσών, καθώς και την επιστροφή εργαζομένων που δεν θεωρείται πως είναι απόλυτα απαραίτητο να δουλεύουν με φυσική παρουσία στα γραφεία και στις επιχειρήσεις από την 20ή Σεπτεμβρίου.

«Χάρη στην προσπάθεια της ομάδας μας που ανέλαβε τον εμβολιασμό και χάρη στο ότι κάνατε ένα βήμα μπροστά και εμβολιαστήκατε όταν σας προσφέρθηκε η δυνατότητα, εισερχόμαστε τώρα σε εντελώς νέα φάση της πανδημίας», ανέφερε ο κ. Μάρτιν απευθυνόμενος στους πολίτες της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια ομιλίας του που αναμεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση.

