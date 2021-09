Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι αιφνίδιες πλημμύρες, που έπληξαν το βράδυ της Τετάρτης τη Νέα Υόρκη και την ευρύτερη περιοχή της αμερικανικής μεγαλούπολης, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων σε τουλάχιστον 22.

Cars are floating and underwater in New York City’s downtown area.#flashflooding #FlashFloodEmergency #flood #floods #flooding #ClimateEmergency #ida #hurricanida #NewJersey #newyork #nycweather #NYC #nycflood #NewYorkflood pic.twitter.com/VvOJ1TPqqW

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα, είπε ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν.

More footage of the subway flooding, as parts of New York practically turn into a lake#NewYorkflood pic.twitter.com/6zIJeihcRZ

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) September 2, 2021