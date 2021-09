Στις ΗΠΑ τους αποκαλούν «Η δωδεκάδα της παραπληροφόρησης». Πρόκειται για δώδεκα αμερικανούς αντιεμβολιαστές τους οποίους κατονόμασε τον Μάρτιο το αμερικανοβρετανικό Κέντρο για την Καταπολέμηση του Ψηφιακού Μίσους ως υπευθύνους για το 65% του αντιεμβολιαστικού περιεχομένου που ανέβηκε στο Τwitter και το Facebook μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 16ης Μαρτίου.

Ανάμεσά τους συναντά κανείς έναν οστεοπαθητικό λάτρη των θεωριών συνωμοσίας, έναν χειροπράκτη που έχει κηρύξει τον πόλεμο στις μάσκες, έναν «ολιστικό ψυχίατρο» με περισσότερους από 150.000 ακολούθους στο Instagram, ένα ζευγάρι πεπεισμένο ότι ο ιδρυτής της Microsoft, ο Μπιλ Γκέιτς, έχει βάλει στόχο να φυτέψει σε όλους μας τσιπάκι μαζί με το εμβόλιο κατά του COVID-19 και – έκπληξη – έναν Κένεντι: τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τον νεότερο.

Ποιος είναι ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι

Γιος του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, γερουσιαστή και υπουργού Δικαιοσύνης μεταξύ 1961-1964, που δολοφονήθηκε το 1968 ενώ διεκδικούσε το προεδρικό χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, ανιψιός του – επίσης δολοφονηθέντος – πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος ή RFK, όπως τον αποκαλούν οι Αμερικανοί, είναι ένας 67χρονος δικηγόρος, διπλωματούχος του Χάρβαρντ, με λαμπρό βιογραφικό. Ειδικός στα περιβαλλοντικά ζητήματα, έγινε γνωστός τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 ως ακτιβιστής, πρωτίστως κυνηγώντας νομικά τη Monsanto.

Με ένα παρουσιαστικό χαρακτηριστικό των Κένεντι, παντρεμένος σήμερα με την ηθοποιό Τσέριλ Χάινς, ο RFK ίδρυσε το 2016 το World Mercury Project, το οποίο μετονομάστηκε δύο χρόνια αργότερα σε Children’s Health Defense και επιδίδεται έκτοτε σε εκστρατείες κατά του μαζικού εμβολιασμού. «Ερευνες συνδέουν τα εμβόλια […] με την επιληψία, τα νευρολογικά προβλήματα και τον αιφνίδιο θάνατο του βρέφους» διαβάζει κανείς στον ιστότοπο – ισχυρισμοί που διαψεύδονται, όπως θυμίζει η γαλλική εφημερίδα «Le Monde», από όλες τις μεγάλες ιατρικές έρευνες. «Τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο πως δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στο εμβόλιο MMR (ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς) και τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος» διαβεβαιώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, ωστόσο, προσφεύγει τακτικά στη Δικαιοσύνη εξ ονόματος του CHD, από το οποίο έλαβε το 2019, ως πρόεδρος και νομικός σύμβουλος, μισθό 225.000 δολαρίων. Μέσα Αυγούστου, αυτή η ΜΚΟ κατέθεσε μήνυση, στο πλευρό 18 φοιτητών του Πανεπιστημίου Rutgers του Νιου Τζέρσι, εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού των φοιτητών για τον COVID-19 – κάνοντας λόγο για «επίθεση κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ατομικών ελευθεριών».

Θεωρίες και παραπληροφόρηση

Αλλο παράδειγμα: τον Απρίλιο του 2019, ενώ η Πολιτεία της Νέας Υόρκης επέβαλε τον εμβολιασμό απέναντι στην επανεμφάνιση κρουσμάτων ιλαράς στη συνοικία Ουίλιαμσμπεργκ του Μπρούκλιν, το CHD είχε προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια της Νέας Υόρκης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η αντιεμβολιαστική δράση του RFK προσέλαβε μεν μεγάλη δημοσιότητα λόγω του κοροναϊού, χρονολογείται ωστόσο από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ενδεχομένως από την παιδική ηλικία του γιου του Κόνορ που γεννήθηκε το 1994 και υποφέρει από σοβαρή δυσανεξία στις αραχίδες. Το 1998 ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος ίδρυσε με τη δεύτερη σύζυγό του, τη Μέρι Ρίτσαρντσον Κένεντι (η οποία αυτοκτόνησε το 2012), έναν σύλλογο, τη Food Allergy Initiative, και βάλθηκε μέσω αυτού να συσχετίζει εμβόλια και τροφικές αλλεργίες. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η επιρροή του έχει επεκταθεί και στην Ευρώπη: τον Αύγουστο του 2020 συμμετείχε σε μια διαδήλωση στο Βερολίνο κατά της μάσκας.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η αντιεμβολιαστική εμμονή του και η παραπληροφόρηση στην οποία επιδιδόταν κατά συρροή τού στοίχισαν τη διαγραφή του από το Instagram, όπου διέθετε 800.000 ακολούθους. Παραμένει όμως ενεργός στο Τwitter και το Facebook και εξακολουθεί να γράφει (προσοδοφόρα) βιβλία. Μετά το «Vaccine Villains: What the American Public Should Know About the Industry» («Οι κακοί των εμβολίων: Τι πρέπει να γνωρίζει το αμερικανικό κοινό για τη βιομηχανία»), που κυκλοφόρησε το 2017, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο από τις εκδόσεις Simon & Schuster ένα νέο «κατηγορώ» κατά του δρος Αντονι Φάουτσι με τον εύλογο τίτλο «Ο πραγματικός Αντονι Φάουτσι: ο Μπιλ Γκέιτς, οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και ο παγκόσμιος πόλεμος στη δημοκρατία και τη δημόσια υγεία».

Για τον Τζόζεφ Παλέρμο, ιστορικό στο Πανεπιστήμιο του Σακραμέντο και συγγραφέα δύο βιβλίων γύρω από τον RFK, ο τελευταίος είναι ένας χαρακτηριστικός εκπρόσωπος των αντιεμβολιαστών της Αριστεράς – εκείνων που, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, διολισθαίνουν από την υπεράσπιση του περιβάλλοντος σε αυτό που θεωρούν ως μια μάχη κατά των φαρμακευτικών λόμπι.

«Είναι πολύ πιο δύσκολο να τους αντικρούσεις, γιατί είναι σαφές πως οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν υπερβολικά μεγάλη δύναμη στις ΗΠΑ» σημειώνει. «Η αντιεμβολιαστική ρητορική όμως αντιβαίνει στην ουμανιστική και φιλελεύθερη παράδοση των Κένεντι. Ανέκαθεν συνδέονταν με την πλέον προοδευτική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Τζο Μπάιντεν τοποθέτησε μάλιστα μια προτομή του Μπόμπι Κένεντι στο Οβάλ Γραφείο!

Είναι λοιπόν πραγματικά λυπηρό το να προωθεί ο γιος του αυτές τις ατομικιστικές, εγωιστικές θεωρίες που αρνούνται τον εμβολιασμό, άρα και την αναγκαία αλληλεγγύη εν μέσω πανδημίας. Αυτό αμαυρώνει το όνομα των Κένεντι για την αμερικανική Αριστερά». Περιττό βέβαια να επισημάνει κανείς πως ο RFK έχει γίνει το μαύρο πρόβατο της οικογένειάς του.

