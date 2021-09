Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Alpha Bank στην διπλή έξοδο της Ελλάδας στις αγορές

Η Alpha Bank υπήρξε η μοναδική ελληνική Τράπεζα στο συνδικάτο των Τραπεζών (Barclays, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley) που λειτούργησαν ως lead managers στην επιτυχημένη διπλή έξοδο της Ελληνικής Δημοκρατίας στις αγορές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η Alpha Bank κλήθηκε να πρωταγωνιστήσει σε μία συναλλαγή με ιδιαίτερη συνθετότητα, καθότι περιελάμβανε δύο εκδόσεις (5 και 30 έτη), και όχι μία που είναι το σύνηθες. Η επιτυχία του εγχειρήματος απαιτούσε ισορροπία και διπλό μάρκετινγκ, ώστε και οι δύο εκδόσεις να στεφθούν με επιτυχία. Παράλληλα, η συναλλαγή έγινε σε μία περίοδο που δεν έχει ανοίξει ακόμα η ευρωπαϊκή αγορά πλήρως μετά το καλοκαίρι, οπότε το ενδιαφέρον των επενδυτών έπρεπε να προσεγγιστεί με ιδιαίτερη προσοχή και μάλιστα προχώρησε εντέλει έγκαιρα και με την κατάλληλη δομή, παρότι υπάρχουν πρόσφατα δημοσιεύματα και εκθέσεις που δεν ήταν ιδιαίτερα θετικά για τις αγορές ομολόγων, τόσο στο ζήτημα του πληθωρισμού όσο και της πανδημίας. Η Alpha Bank έθεσε μάλιστα στη διάθεση του Εκδότη την τεχνογνωσία της από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, που την έχει πλέον εδραιώσει ως κορυφαίο συνομιλητή των ξένων αναλυτών και επενδυτικών οίκων για Ελλάδα, και με αναγνωρισμένη παρουσία και κύρος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η Τράπεζα συγκέντρωσε πρώτη, ανάμεσα στους Aναδόχους, ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που επέτρεψε να ξεκινήσει η δόμηση του βιβλίου προσφορών με καλούς οιωνούς και υψηλή αποδοχή για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του Υπουργείου και συγκεκριμένα η έκδοση με μικρότερο κόστος από την Ιταλία για πρώτη φορά στην ιστορία και η αύξηση του ποσού έκδοσης στην 5ετία σε συνδυασμό με την επίτευξη του ιδανικού ποσού στην 30ετία, έναντι των αρχικών πιο συντηρητικών εκτιμήσεων. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Alpha Bank στην επιτυχή διπλή έκδοση έρχεται να επιβεβαιώσει ότι είναι η ελληνική Τράπεζα που, συνήθως, εγκαινιάζει νέα εγχειρήματα, όπως ενδεικτικά και αυτό του swap ομολόγων που έγινε το Δεκέμβριο και έκτοτε ακολουθήθηκε από τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, με αντισυμβαλλόμενο τον ΟΔΔΗΧ και μάλιστα πάλι με αντικείμενο την 30ετια, που αποτελεί το πιο μακροπρόθεσμο ομόλογο της ελληνικής καμπύλης διαπραγματεύσιμου χρέους.

