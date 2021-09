Adecco: Η υβριδική εργασία αυξάνει την παραγωγικότητα τόσο σε εργαζόμενους όσο και ηγετικά στελέχη

Η πανδημία COVID-19 συνεχίζει να διαμορφώνει τις εργασιακές πρακτικές και τη στάση μας απέναντι στην εργασία, με τους εργαζόμενους και τους ηγέτες να ζητούν συνεχείς και μόνιμες αλλαγές στον τρόπο και τον τόπο εργασίας και τον τρόπο μέτρησης της απόδοσης, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ο όμιλος Adecco, η κορυφαία εταιρεία λύσεων ανθρώπινου δυναμικού στον κόσμο, παρουσίασε σήμερα τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης και πιο ολοκληρωμένης παγκόσμιας μελέτης του, «Resetting Normal: Defining the New Era of Work», η οποία εξετάζει πώς η στάση εργαζομένων και ηγετών όσον αφορά στην εργασία έχει αλλάξει σε διάστημα 12 μηνών και αναδεικνύει τα κύρια σημεία, στα οποία οι εταιρείες θα πρέπει να καταφέρουν να προσαρμοστούν επιτυχώς κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο. Η έκθεση, που δημοσιεύεται έναν χρόνο αφότου η πανδημία άλλαξε για πάντα τον τρόπο που εργαζόμαστε, έρχεται σε συνέχεια της αντίστοιχης έρευνας που διεξήγαγε ο Όμιλος Adecco το 2020. Η νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 25 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Βέλγιο, Ολλανδία, Αργεντινή, Βραζιλία, Μεξικό, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τουρκία, Καναδάς, Κίνα, Ελβετία) και με τη συμμετοχή 15.000 ατόμων, απασχολούμενων σε θέσεις υπαλλήλων γραφείου.

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας του Ομίλου Adecco:

Το Υβριδικό Μοντέλο Εργασίας είναι πια πραγματικότητα και η ευελιξία αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα

Η έρευνα δείχνει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ένα μεγάλο ποσοστό (53%) των εργαζομένων – 61% το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα – επιθυμεί ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας όπου τουλάχιστον το μισό του χρόνου που αφιερώνουν στην εργασία τους θα είναι εξ αποστάσεως, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων (71%) – 61% το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα – έχουν πια τον απαραίτητο εξοπλισμό στο σπίτι που τους επιτρέπει την αποτελεσματική απομακρυσμένη εργασία. Οι τελευταίοι 18 μήνες απέδειξαν ότι η εξ αποστάσεως εργασία δεν συνεπάγεται απώλεια παραγωγικότητας και ότι είναι δυνατός ένας πιο ευέλικτος τρόπος εργασίας. Πάνω από τα τρία τέταρτα των εργαζομένων θέλουν να διατηρήσουν την ευελιξία στο πρόγραμμά τους, επιστρέφοντας στο γραφείο, αλλά με τους δικούς τους όρους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι νεότερες γενιές και οι γονείς ζητούν περισσότερο χρόνο στο γραφείο, με εκείνους που έχουν παιδιά να θέλουν να εργάζονται στο γραφείο περισσότερο (51%) από εκείνους που δεν έχουν (42%).

Παραγωγικότητα και στροφή στη μέτρηση των αποτελεσμάτων

Ενώ πολλοί έχουν επωφεληθεί από την υβριδική εργασία, δεν έχουν όλοι θετική εμπειρία. Οι απαντήσεις σχετικά με τη διάρκεια της εβδομάδας εργασίας πρέπει να διερευνηθούν, καθώς το μέλλον παραμένει ευέλικτο. Ανησυχία προκαλεί η αναφορά για αυξημένες ώρες εργασίας κατά 14% το τελευταίο έτος, ενώ περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (57%) δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν την ίδια εργασία σε λιγότερο από 40 ώρες. Η πλειοψηφία (73%) των εργαζομένων και των ηγετικών στελεχών επιθυμούν την υιοθέτηση πολιτικών αξιολόγησης με βάση τα αποτελέσματα και όχι τις ώρες εργασίας, μια τάση που ήταν ήδη ισχυρή το 2020.

Η κακή ψυχική υγεία αναδείχθηκε ως ένα ταχέως αναδυόμενο ζήτημα

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε μια νέα γενιά ηγετών – με περισσότερους από τους μισούς νέους ηγέτες (54%) να υποφέρουν από εξουθένωση και 3 στους 10 εργαζόμενους να δηλώνουν γενικότερα ότι η ψυχική και σωματική τους υγεία έχει επιδεινωθεί στους τελευταίους 12 μήνες (το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο από 4 στους 10). Οι εταιρείες πρέπει να διερευνήσουν πώς μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα και να παρέχουν πόρους ευημερίας στους εργαζομένους τους στο νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας. Χαρακτηριστικό είναι πως το 67% των μη-διευθυντών δηλώνουν ότι οι ηγέτες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους όσον αφορά την εξασφάλιση της ψυχικής τους ευημερίας (το ποσοστό των συμμετεχόντων από Ελλάδα που δηλώνουν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που οι προϊστάμενοί τους αντιμετωπίζουν το θέμα της εξασφάλισης της ψυχικής υγείας των ομάδων τους ανεβαίνει στο 77%).

Το έλλειμμα ηγεσίας

Ενδιαφέρον προκαλεί η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των απόψεων της διοίκησης για την απόδοσή τους ως προϊστάμενοι και της γνώμης που έχουν οι εργαζόμενοί τους. 77% των ηγετικών στελεχών είναι ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους ως προϊστάμενοι, αλλά η ικανοποίηση των μη διευθυντικών στελεχών από την ηγεσία είναι χαμηλή, καθώς μόνο το ένα τρίτο αυτών πιστεύουν ότι λαμβάνουν τη δέουσα αναγνώριση εντός της επιχείρησης (27% το ποσοστό στην Ελλάδα) και μόνο οι μισοί από όλους τους εργαζόμενους λένε ότι οι διευθυντές τους ανταποκρίθηκαν ή ξεπέρασαν τις προσδοκίες τους σε ό,τι αφορά την ενθάρρυνση μιας καλής εργασιακής κουλτούρας (48% παγκοσμίως, 42% στην Ελλάδα) ή την διευκόλυνση της ισορροπίας εργασίας/ζωής (50% παγκοσμίως – 40% στην Ελλάδα).

Έρχεται η πολυσυζητημένη «Μεγάλη Παραίτηση»;

Είναι πλέον ευδιάκριτα τα σημάδια που αποτελούν προειδοποίηση για τις εταιρείες πως θα πρέπει να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους άμεσα στις νέες καταστάσεις για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στα ταλέντα. Ειδικά, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι φαίνεται να επαναξιολογούν την καριέρα τους και τα κριτήρια επιλογής εργοδότη. Tα ευρήματα αναδεικνύουν τα χαμηλά επίπεδα κινήτρου και αφοσίωσης – λιγότεροι από τους μισούς (47% όλων των συμμετεχόντων) είναι ικανοποιημένοι με τις προοπτικές σταδιοδρομίας στην εταιρεία τους. Στην Ελλάδα, το ποσοστό πέφτει στο 27%. Σχεδόν 2 στους 5 αλλάζουν καριέρα ή εξετάζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο και 41% σκέφτονται να μετακινηθούν σε θέσεις που θα τους δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία. Αν και η προβλεπόμενη «Μεγάλη Παραίτηση» δεν είναι ακόμη εμφανής, παρόλα αυτά τώρα είναι η στιγμή οι εταιρείες να επανασυνδεθούν με τους εργαζομένους τους. Θετικό μήνυμα αποτελεί το γεγονός πως τα δύο τρίτα των εργαζομένων είναι πεπεισμένοι ότι οι εταιρείες θα ξεκινήσουν ξανά σημαντικές προσλήψεις, με την ασφάλεια, την κουλτούρα, την ευημερία και την ανάπτυξη να αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που θα σχετίζονται με την απασχόληση στο μέλλον.

Ο CEO του Ομίλου Adecco, Alain Dehaze, σχολίασε σχετικά: «Για όσους δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν φυσική παρουσία για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους στην εργασία τους, είναι προφανές ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ στο γραφείο με τον ίδιο τρόπο με την προ-covid περίοδο και ότι το μέλλον της εργασίας απαιτεί ευελιξία. Η πανδημία έχει επιταχύνει τις υπάρχουσες τάσεις σε σημείο που δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε και η μελλοντική επιτυχία εξαρτάται από την προσαρμογή ατόμων και ηγετών σε αυτές.

Η έρευνά μας δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει μία προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλους όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση των αναγκών των εργαζομένων και βλέπουμε όλο και περισσότερο την ηγεσία να αγωνίζεται να ανταποκριθεί εξισορροπώντας την ανάγκη για εξ αποστάσεως εργασία και για φροντίδα των ομάδων τους. Τώρα είναι η ώρα να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα αναπτύσσοντας και εξοπλίζοντας ηγέτες και εργαζόμενους με τις δεξιότητες και τις δυνατότητες που χρειάζονται για να αναζωπυρώσουν το κίνητρό τους για εργασία και να δημιουργήσουν μια συνεκτική εταιρική κουλτούρα που διατηρεί και αναπτύσσει ένα επιτυχημένο, ανθεκτικό και υγιές εργατικό δυναμικό. Αυτό δεν είναι πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα, εκεί θα κριθεί η μάχη για το ταλέντο. Οι εταιρείες που είναι σε θέση και πρόθυμες να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα θα ευδοκιμήσουν και αυτές που δεν είναι πιθανά θα χάσουν έδαφος.»

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία τονίζει ότι: «Η τάση επικράτησης της υβριδικής εργασίας επιβεβαιώνεται τόσο από την έρευνα όσο και από την καθημερινή εμπειρία μας. Η πρόκληση για τους ηγέτες είναι να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το νέο αυτό μοντέλο εργασίας και να δημιουργήσουν τις βάσεις για να διασφαλιστεί ότι αυτός ο νέος τρόπος εργασίας θα είναι αποτελεσματικός τώρα αλλά και μελλοντικά. Οι εταιρείες πρέπει να επικεντρωθούν στην ευημερία των ανθρώπων τους και στην επανασύνδεση των ηγετών με τους εργαζομένους τους.»

Διαβάστε ακόμα

Tapering: Πόσο πιθανό είναι να ακολουθήσει η ΕΚΤ τον δρόμο της Fed – Tα «γεράκια» και τα «περιστέρια»

Μίκης Θεοδωράκης: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη

Alpha Bank: Aποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού