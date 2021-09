Alpha Bank: Αποκλειστικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού

Η Alpha Bank πρωταγωνιστεί, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, σε εμβληματικές παραχωρήσεις έργων υποδομών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ανακήρυξη, από το ΤΑΙΠΕΔ, του σχήματος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects, ως προτιμητέου επενδυτή για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονική περίοδο 35 ετών. Ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλους του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) σε αυτήν την απαιτητική αξιοποίηση, η Alpha Bank παρείχε, για πρώτη φορά σε παρόμοια συναλλαγή, το εργαλείο της προ-εγκεκριμένης δανειακής χρηματοδότησης (staple financing), που κατέστη διαθέσιμο σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Οπως σημειώνει η τράπεζα, η Εγνατία Οδός είναι ένα έργο υψηλής στρατηγικής σημασίας, καθώς συνδέει το ανατολικό άκρο της Ευρώπης με την υπόλοιπη ήπειρο. Ο αυτοκινητόδρομος διασχίζει το σύνολο της Βορείου Ελλάδος συνδέοντας τους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Ηγουμενίτσας και, μέσω των κάθετων αξόνων, συνδέει την Ελλάδα με τρεις βόρειες γειτονικές χώρες. Με συνολικό μήκος περίπου 1.000 χιλιόμετρα, η Εγνατία Οδός αποτελεί τη μεγαλύτερη παραχώρηση αυτοκινητοδρόμου, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Το έργο της Εγνατίας Οδού αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη συναλλαγή παραχώρησης με την Alpha Bank σε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς η Τράπεζα, τον Απρίλιο του 2017, πρωτοστάτησε και στην παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην κοινοπραξία FRAPORT AG – SLENTEL Ltd. Ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank κ. Γιάννης Εμίρης δήλωσε σχετικά: «Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού όπως και των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων καθιστούν την Alpha Bank τη μόνη τράπεζα που έχει διατελέσει αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος, είτε από την πλευρά του αγοραστή είτε του πωλητή, στις μεγαλύτερες παραχωρήσεις έργων υποδομών από το ΤΑΙΠΕΔ, στηρίζοντας με καινοτομική χρηματοδότηση, και τις δύο συναλλαγές. H πρωταγωνιστική συμμετοχή της Alpha Bank σε εμβληματικά έργα υποδομών επιβεβαιώνει την ικανότητά της να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την υλοποίηση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα με πολυδιάστατη θετική επίπτωση στην οικονομία». Το όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει εφάπαξ τίμημα Ευρώ 1,496 δισ. που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που έχει προσφερθεί μέχρι στιγμής ως τίμημα για παραχώρηση περιουσιακού στοιχείου του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ. Επιπλέον, θα εισπράττει σε ετήσια βάση το 7,5% των ακαθάριστων εσόδων της παραχώρησης (συνολικά άνω των Ευρώ 850 εκατ. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εσόδων του προτιμητέου επενδυτή). Εντός πέντε ετών, ο παραχωρησιούχος θα υλοποιήσει υποχρεωτικές επενδύσεις προϋπολογισμού Ευρώ 420 εκατ. οι οποίες θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά το επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφάλειας του αυτοκινητοδρόμου, ενώ πρόσθετες επενδύσεις θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της 35ετούς παραχώρησης, καλύπτοντας τη βαριά συντήρηση και τις αντικαταστάσεις στοιχείων του αυτοκινητοδρόμου.

