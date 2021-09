Μητσοτάκης: Στην Ελλάδα το 2023 η προεδρία της πρωτοβουλίας «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN – International Union for the Conservation of Nature), στη Μασσαλία κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει το 2023 την Προεδρία για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την πρωτοβουλία «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030».

Ο κ. Μητσοτακης απαρίθμησε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τις φιλόδοξες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει για τις ελληνικές θάλασσες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Μεσόγειο, με ορίζοντα το 2030.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι:

– Η Ελλάδα θέτει ως στόχο τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων που μολύνουν τη θάλασσα κατά 50% έως το 2030. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο θα επιδιωχθεί η μείωση των μικροπλαστικών, που βλάπτουν το περιβάλλον, κατά 30%

– Η Ελλάδα δεν θα επιτρέπει την αλιεία στο 10% των θαλασσών της, με στόχο την καλύτερη προστασία και τόνωση των οικοσυστημάτων της Μεσογείου, η οποία έχει πληγεί από την υπεραλίευση

– Η χώρα μας θα καταρτίσει ειδική στρατηγική για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ώστε ο τουρισμός -που αποτελεί σημαντικό «κινητήρα» της οικονομίας- να μην λειτουργεί εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος

«Προστατεύοντας την βιοποικιλότητα των θαλασσών μας κάνουμε τη μετάβαση προς μια “Γαλάζια Οικονομία”, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα μιας νέας ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και αειφορίας», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Σημείωσε δε πως η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος της Μεσογείου θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου Κορυφής των Νοτίων Χωρών της ΕΕ (EUMED9), η οποία θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες της χώρας μας για την επίτευξη των περιβαλλοντολογικών στόχων της ΕΕ, όπως -μεταξύ άλλων- την πλήρη απολιγνητοποίηση έως το 2028, την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, την ολοκλήρωση του πλαισίου προστασίας των περιοχών Natura 2000 μέχρι το τέλος του 2022, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, και την παρουσίαση του Κλιματικού Νόμου και του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης της γαλλικής πρωτοβουλίας «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030», με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στη Μεσόγειο. Μεταξύ άλλων, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και η γενική διευθύντρια της UNESCO, Οντρέ Αζουλέ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Γεύμα με Μακρόν και Χάρισον Φορντ για το περιβάλλον – Δείτε φωτογραφίες

Γεωργιάδης: Θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα – Μπείτε στο e-katanalotis για να βρείτε τις καλύτερες τιμές

Υπουργείο Παιδείας: Πώς θα πάνε μαθητές και εκπαιδευτικοί στα σχολεία