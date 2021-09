Συρία: Αεροπορική επιδρομή «του ισραηλινού εχθρού» στη Δαμασκό – Δείτε βίντεο

Συστοιχίες των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας της Συρίας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση εχθρικών πυραύλων στον ουρανό της Δαμασκού, σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από την επιχείρηση αναχαίτισης και κατάρριψης των πυραύλων αυτών.

«Ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση» από τον εναέριο χώρο «νοτιοανατολικά της Βηρυτού», στον Λίβανο, με στόχο «σημεία στα περίχωρα της πόλης της Δαμασκού», ανέφερε πηγή προσκείμενη στον συριακό στρατό, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Explosions heard over Damascus as Syria’s air defense batteries respond to aggression by Israeli warplanes #syria #سوريا pic.twitter.com/v9YaC27b3k

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας (…) αναχαίτισε τους περισσότερους» από τους ισραηλινούς πυραύλους, σύμφωνα με την στρατιωτική πηγή. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για την επιδρομή στη συριακή πρωτεύουσα.

#BREAKING: #Israel Air Force just conducted another airstrike against #IRGC & #Hezbollah related targets in #Damascus. The were weapon caches recently transferred from #Iran to #Syria. The #Israeli F-16Is again used #Lebanon’s airspace to launch their cruise missiles pic.twitter.com/qLAkXNZAwO

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) September 2, 2021