Το κορίτσι με το μπαλόνι: Ο κατεστραμμένος πίνακας του Bansky δημοπρατείται ξανά σε ακόμη υψηλότερη τιμή

Το 2018, ένας πίνακας του Banksy άρχισε να αυτοκαταστρέφεται κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας του στο Sotheby’s στο Λονδίνο.

Ακριβώς μόλις ο πίνακας που είχε ζωγραφιστεί με σπρέι και απεικόνιζε ένα κορίτσι που κρατούσε ένα μπαλόνι, πουλήθηκε για περίπου 1 εκατομμύριο στερλίνες (1,4 εκατομμύρια δολάρια), χτύπησε ένα συναγερμός και ο καμβάς του πίνακα άρχισε να σκίζεται, από έναν μηχανισμό που βρισκόταν μέσα στην κορνίζα, σαν καταστροφέας εγγράφων, με αποτέλεσμα να κοπεί σε λωρίδες. Ωστόσο, στο μέσον του έργου, ο καταστροφέας σταμάτησε ή μπλοκαρίστηκε.

Ο Sotheby’s συνεχίζει να επιμένει ότι δεν συμμετείχε στην «φάρσα», παρόλο που έχει ανακοινώσει ότι το έργο -ακόμα μισο-τεμαχισμένο- θα επιστρέψει σε δημοπρασία στις 14 Οκτωβρίου με την τιμή του να εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 4 έως 6 εκατ. στερλίνες.

«Ειλικρινά, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή από την πλευρά μας», λέει η Έμα Μπέικερ, ειδικός σύγχρονης τέχνης στο Sotheby’s στο Λονδίνο.

Ρεκόρ πωλήσεων

Εάν η πώληση πραγματοποιηθεί με βάση την υψηλότερη εκτίμηση, ο πίνακας θα έχει αποτιμηθεί σχεδόν 500% υψηλότερα μέσα σε σχεδόν τρία χρόνια.

Και ενώ άλλα έργα του Banksy πωλήθηκαν για περισσότερα χρήματα – ένα ρεκόρ 23 εκατομμυρίων δολαρίων σημειώθηκε τον Μάρτιο στον οίκο Christie’s με μια ελαιογραφία ενός παιδιού που έπαιζε με μια κούκλα νοσοκόμα – ο πίνακας, ο οποίος αρχικά είχε τίτλο Το κορίτσι με το μπαλόνι (2006) και τον οποίο ο καλλιτέχνης μετονόμασε σε Love is in the Bin (Η αγάπη είναι στον κάδο) το 2018, αφού τεμαχίστηκε, έχει την υψηλότερη εκτίμηση προπώλησης που έχει τοποθετηθεί ποτέ στα έργα του.

Τα 18 πιο ακριβά έργα του Banksy προς πώληση σε δημοπρασία, ήταν όλα μετά το περιστατικό του τεμαχισμού. Μόνο ένα από αυτά τα 18, πουλήθηκε το 2019, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων τιμών της Artnet. Τα υπόλοιπα πουλήθηκαν το 2020 ή το 2021.

«Η αγορά των έργων του Banksy έχει υποστεί μια δραματική αλλαγή», λέει η Μπέικερ. «Θα είναι μια πραγματική δοκιμή».

Ο ανώνυμος πωλητής

Ο αγοραστής του έργου του 2018 ήταν μία ανώνυμη Ευρωπαία συλλέκτρια, η οποία ανακοίνωσε μέσω του οίκου δημοπρασιών ότι θα προχωρήσει στην πώληση του πίνακα.

Μετά την πρώτη δημοπρασία, επέτρεψε στον Sotheby’s να εκθέσει για λίγο το έργο στο κοινό. «Περίπου 5.000 άνθρωποι πέρασαν από τις πόρτες μας για να το δουν», λέει η Μπέικερ. «Ήταν απίστευτο».

Στη συνέχεια, η ιδιοκτήτρια δάνεισε το έργο σε ιδιωτικό μουσείο στο Μπάντεν-Μπάντεν της Γερμανίας.

Η Μπέικερ επισημαίνει ότι αμέσως μετά την πώληση, τεχνικοί απενεργοποίησαν τον μηχανισμό καταστροφής. «Δεν λειτουργεί πλέον», τονίζει. «Υπάρχει ακόμη μέσα αλλά έχει απενεργοποιηθεί τελείως, οπότε δεν θα ξαναγίνει».

