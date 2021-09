Αστυνομικοί στη Νέα Ζηλανδία πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τουλάχιστον έξι άτομα, σε σουπερμάρκετ εντός εμπορικού κέντρου στο Όκλαντ, σύμφωνα με το πρακτορείο -.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένας άνδρας μπήκε σε σούπερ μάρκετ και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους» ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Μεταξύ των τραυματιών, τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένα ακόμη άτομο φέρει σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το -.

BREAKING: *Stabbing* New Zealand police shot dead a man after he entered an Auckland supermarket and stabbed multiple people, with at least six reported injured pic.twitter.com/c0d9nJCq2Z

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2021