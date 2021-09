Τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί από αυτούς σε υπόγεια διαμερίσματα, εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος της καταιγίδας Άιντα αρχικά στον νότο και κατόπιν στον βορρά των ΗΠΑ.

Η Νέα Υόρκη βρισκόταν σε παραζάλη χθες, καθώς τη νύχτα τη χτύπησαν καταρρακτώδεις βροχές και αιφνίδιες πλημμύρες ιστορικών διαστάσεων. Στη μεγαλούπολη, την αμερικανική οικονομική και πολιτιστική πρωτεύουσα, η αστυνομία καταμέτρησε τουλάχιστον 12 θανάτους. Ένδεκα άνθρωποι πιθανόν παγιδεύτηκαν και πνίγηκαν σε υπόγεια, σε φτωχικές κατοικίες με συνθήκες ενίοτε ανθυγιεινές, σε ακίνητα στο Μανχάταν, στο Κουίνς και στο Μπρούκλιν.

Οι άνθρωποι που πέθαναν ήταν από 2 ως 86 ετών. Η πυροσβεστική πρόσφερε βοήθεια σε εκατοντάδες κατοίκους.

New York is flooding again pic.twitter.com/4zX1dfoFU4

Βόρεια του Μανχάταν, η πλούσια συνοικία Γουέστσεστερ, πλάι στη θάλασσα, παρέμενε πλημμυρισμένη από λασπόνερα· ο Τζορτζ Λάτιμερ, τοπικός αξιωματούχος, δήλωσε στο CNN ότι τρεις άνθρωποι, που προφανώς παγιδεύτηκαν και προσπάθησαν να βγουν από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, μάλλον πνίγηκαν.

Terminal B of Newark, one of the major airports serving NYC/NJ, looks like a giant swimming pool 😳pic.twitter.com/XHTzC36Vtm

— Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021