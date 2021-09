Φονικό είναι το πέρασμα της καταιγίδας Άιντα στις ΗΠΑ, που μετρά τουλάχιστον 46 θύματα από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες ιστορικών διαστάσεων.

Στη Νέα Υόρκη, η αστυνομία καταμέτρησε τουλάχιστον 12 θανάτους. Έντεκα άνθρωποι πιθανόν παγιδεύτηκαν και πνίγηκαν σε υπόγεια, σε ακίνητα στο Μανχάταν, στο Κουίνς και στο Μπρούκλιν. Οι άνθρωποι που πέθαναν ήταν από 2 ως 86 ετών. Η πυροσβεστική πρόσφερε βοήθεια σε εκατοντάδες κατοίκους.

Βόρεια του Μανχάταν, η πλούσια συνοικία Γουέστσεστερ, πλάι στη θάλασσα, παρέμενε πλημμυρισμένη από λασπόνερα· ο Τζορτζ Λάτιμερ, τοπικός αξιωματούχος, δήλωσε στο CNN ότι τρεις άνθρωποι, που προφανώς παγιδεύτηκαν και προσπάθησαν να βγουν από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, μάλλον πνίγηκαν.

Διαβάστε ακόμη: Νέα Υόρκη – Δεκάδες νεκροί – Πλημμύρες ιστορικών διαστάσεων – Εικόνες που σοκάρουν

Τον χειρότερο απολογισμό θυμάτων κατέγραψε το Νιου Τζέρσι με «τουλάχιστον 23 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους», δήλωσε «με θλίψη» ο κυβερνήτης Φιλ Μέρφι. Τα περισσότερα θύματα καταλήφθηκαν εξαπίνης από πλημμύρες ενώ βρίσκονταν μέσα στα αυτοκίνητά τους και πιθανόν πνίγηκαν, εξήγησε ο κυβερνήτης.

Κοντά στη Φιλαδέλφεια, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δρόμοι, λεωφόροι, οδοί ταχείας κυκλοφορίας μεταμορφώθηκαν σε χειμάρρους, στις συνοικίες Μπρούκλιν και Κουίνς όπως και στην κομητεία Γουέστσεστερ. Σε αυτή την τελευταία, δεκάδες αυτοκίνητα ήταν βυθισμένα στα λασπόνερα ενώ υπόγεια παραδοσιακών, όμορφων σπιτιών στην ανατολική ακτή πλημμυρισμένα από νερά που έφθαναν ως και τα 60 εκατοστά.

Update from the US Open. In addition to the flooding, we have a tornado warning in New York.

🎥 https://t.co/dVucmK0tUd pic.twitter.com/wSXKo4gVZ4

— Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021