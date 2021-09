ΗΠΑ: Αεροπλάνο έπεσε σε κτίριο στο Κονέκτικατ – Τέσσερις νεκροί

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Κονέκτικατ, όταν αεροπλάνο έπεσε σε βιομηχανικό κτίριο, με αποτέλεσμα και οι τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος να βρίσκουν τραγικό τέλος .

Το συμβάν σημειώθηκε μετά την απογείωση του μικρού αεροσκάφους, στις 11:40, το πρωί, τοπική ώρα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής της κωμόπολης Φάρμινγκτον, καθώς μετά τη συντριβή ξέσπασε φωτιά.

VIDEO: Chad W. sent in this video of a plane that crashed into the Trumpf building in #Farmington. We have a crew on the scene and will bring you updates as they become available https://t.co/P4hszqUcRC pic.twitter.com/4jOrEB7w9I

— WTNH News 8 (@WTNH) September 2, 2021