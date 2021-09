Τέσσερις «μνηστήρες» για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ

-

Σε «μάχη για 4» αναδεικνύεται η ιδιωτικοποίηση του 49% του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης ο μητρικός όμιλος ΔΕΗ -που ελέγχει το 100% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ και «τρέχει» τον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της διαδικασίας, υποβλήθηκαν τέσσερις δεσμευτικές προσφορές από τα ακόλουθα σχήματα:

* CVC Capital Partners Group

* First Sentier Investors Group

* Macquarie Group

* KKR Group

Η έκβαση αυτή συνιστά επιβεβαίωση των πληροφοριών που κυκλοφορούσαν στην αγορά και έκαναν λόγο για βέβαιη κατάθεση προσφορών από τα τρία πρώτα σχήματα.

Ερωτηματικό αποτελούσε μέχρι την τελευταία στιγμή η στάση που θα κρατούσε ο τέταρτος «μνηστήρας», οι Αμερικανοί της KKR, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες το ενδιαφέρον τους φερόταν να είχε ατονήσει. Η εμφάνισή τους συνιστά θετική εξέλιξη, στο μέτρο που αυξάνει τον ανταγωνισμό και τις προσδοκίες για το ύψος των προσφορών.

«Μονομαχία» για δύο

Η «ακτινογραφία» των τεσσάρων σχημάτων παραπέμπει σε «μονομαχία» μεταξύ δυο funds από την Αυστραλία (Macquarie, First Sentier) με υψηλή εξειδίκευση σε επενδύσεις σε υποδομές -που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά- και σε δύο πολυσχιδή funds, το CVC Capital με έδρα το Λουξεμβούργο και έντονο ελληνικό χρώμα, όχι μόνο λόγω του partner Αλεξ Φωτακίδη, αλλά και της ισχυρής παρουσίας στην εγχώρια αγορά, και του αμερικανικού KKR. Ειδικότερα, η Macquarie Group είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού στον κόσμο στον τομέα των υποδομών, με κεφάλαια υπό διαχείριση της τάξης του 0,5 τρισ. δολ. ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε εκδηλώσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον και στον διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών (χωρίς να καταθέσει δεσμευτική προσφορά), όπως άλλωστε και η KKR, που εισήλθε στον ελληνικό επιχειρηματικό στίβο μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων Pillarstone (εγχείρημα που είχε άδοξο τέλος), ενώ είναι και ιδιοκτήτρια της Ελαΐς, εφόσον έχει εξαγοράσει το χαρτοφυλάκιο μαργαρινών και ελαιολάδου της Unilever. H First Sentier Investors, με ενεργητικό 181 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, «εκπροσωπείται» μέσω του First Sentier Investors Εuropean Diversified Infrastructure Fund, εξειδικευμένο στις υποδομές fund που επενδύει στους κλάδους ενέργειας, μεταφορών και κοινωφελών υπηρεσιών της Ευρώπης. Τέλος, το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και διαχειρίζεται 75 δισ. δολάρια, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα. Τα πιο πρόσφατα αποκτήματά του είναι η Εθνική Ασφαλιστική και η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, ενώ είχε προηγηθεί η εξαγορά της εταιρείας τροφίμων Vivartia από τη MIG στο τέλος του 2020 και νωρίτερα η απόκτηση -συμπράττοντας με Έλληνες εταίρους- των περισσότερων εκ των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων (Metropolitan, Υγεία, Μητέρα, Ιασώ General, Λητώ).

Η διαδικασία

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ, το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος των τεχνικών φακέλων προσφορών που υποβλήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιχείρησης και των νομιμοποιητικών εγγράφων (που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου 10ημέρου), για να ακολουθήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου, καθώς μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών είναι πιθανό να υπάρξουν διαπραγματεύσεις της διοίκησης της ΔΕΗ με τον προτιμητέο επενδυτή μειοψηφίας, ενώ η συμφωνία θα πρέπει να περάσει από το Δ.Σ. της Επιχείρησης και να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Για μείωση δανεισμού

Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ αναμένεται να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει από την ιδιωτικοποίηση για τη μείωση του δανεισμού της και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος, που έχει ως βασικούς άξονες την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ, τη διείσδυση στην ηλεκτροκίνηση και την «έξοδο» στις αγορές του εξωτερικού.