Τα συγχαρητήριά του στον Χρήστο Στυλιανίδη για τα νέα του καθήκοντά εξέφρασε ο επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Θερμά συγχαρητήρια στον φίλο μας Xρήστο Στυλιανίδη για το διορισμό του στην ελληνική κυβέρνηση. Είστε ένας αληθινός φίλος της Ευρώπης και έχετε τον απόλυτο στήριξή μας» ανέφερε ο κ. Βέμπερ.

Warm congratulations to our friend @StylianidesEU for his appointment in the Greek government. You are a true friend of Europe and you have our full support! @kmitsotakis https://t.co/O3vQSspVdA

