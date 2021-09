Βγαίνει στις αγορές με senior ομόλογο η Eurobank

Εξοδο στις αγορές με έκδοση senior ομολόγου προετοιμάζει η Eurobank.

Η τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan, οι οποίες θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί έως 500 εκατ. ευρώ.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s, B+ από την S&P και CCC από τη Fitch ενώ το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στο προσεχές διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο ενώ όπως είχε δηλώσει στο conference call μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, προγραμματίζει την έκδοση ακόμα ενός μέχρι τα τέλη της φετινής χρονιάς.

