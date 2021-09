Αξιωματικοί των ειδικών δυνάμεων της Γουινέας δήλωσαν ότι έχουν συλλάβει τον πρόεδρο Αλφα Κοντέ, έχουν αναλάβει τον έλεγχο της πρωτεύουσας Κονακρί και διέλυσαν του πολιτειακούς θεσμούς με πραξικόπημα, που καταδικάσθηκε από τη διεθνή κοινότητα, αλλά είναι πιθανόν να σημάνει την αποχώρηση ενός βετεράνου της αφρικανικής πολιτικής.

Ο διοικητής των ειδικών δυνάμεων, ο Μαμαντύ Ντουμπούγια, ανακοίνωσε στο πλευρό και άλλων αξιωματικών-πραξικοπηματιών σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι «αποφάσισαν να συλλάβουν τον πρόεδρο, να καταργήσουν το σύνταγμα, να διαλύσουν τους θεσμούς, ανάμεσά τους και την κυβέρνηση, να κλείσουν τα χερσαία και εναέρια σύνορα και να επιβάλουν απαγόρευση της κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα της δυτικής Αφρικής που είναι βυθισμένη εδώ και μήνες σε σοβαρή οικονομική και πολιτική κρίση.

#Guinea junta on state tv saying the people was being mistreated by the elites and Guineans should take matters into their own hands. pic.twitter.com/samObHQVUp

— Dheeraj Singh (@Dheeraj647) September 5, 2021