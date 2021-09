Ο Χρήστος Στυλιανίδης υπουργός Πολιτικής Προστασίας

Ο πρώην επίτροπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Χρήστος Στυλιανίδης, θα είναι, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός στο νέο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που δημιουργείται για την αντιμετώπιση και την διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Στο ίδιο υπουργείο, θέση υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο πρώην αρχηγός ΓΕΑ Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο κ. Στυλιανίδης από το 2014 έως το 2019, επί προεδρίας Γιούνκερ στην ΕΕ, κατείχε την θέση του επιτρόπου για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων.

Η ανακοίνωση των ονομάτων που θα έχουν την πολιτική ευθύνη για το νέο υπουργείο, έγινε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, που ανέφερε τα εξής:

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνιστάται Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Υπουργός: Χρήστος Στυλιανίδης

Υφυπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

Στον κ. Στυλιανίδη θα αποδοθεί τιμητική πολιτογράφηση με τις διαδικασίες που προβλέπονται.

Η ορκωμοσία των νέων υπουργών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στις 11:00 πμ.».

Το βιογραφικό του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη

Ο Χρήστος Στυλιανίδης διετέλεσε Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων από το 2014 έως το 2019. Την ίδια περίοδο ήταν και Συντονιστής της ΕΕ για τον Έμπολα, θέση στην οποία είχε διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Από τις θέσεις αυτές ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Είναι ο «αρχιτέκτονας» του rescEU, της μεγάλης πρωτοβουλίας με την οποία αναβαθμίστηκε ουσιαστικά το ευρωπαϊκό σύστημα πολιτικής προστασίας. Το rescEU είναι σήμερα το σημαντικότερο ευρωπαϊκό εργαλείο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και άλλων κρίσεων όπως πανδημίες και έχει μετουσιώσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε πράξη. Συμπεριλήφθηκε, δε, ανάμεσα στα είκοσι μεγαλύτερα επιτεύγματα της πενταετίας της Επιτροπής Γιούνκερ. Η μεγάλη σημασία και χρησιμότητα του rescEU και του αναβαθμισμένου ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής προστασίας αποδείχθηκε και στις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου στην Ελλάδα.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης ήταν από τους πρώτους αξιωματούχους της ΕΕ που επισκέφθηκε το 2014 τις πληγείσες από την επιδημία του Έμπολα περιοχές στη Δυτική Αφρική ενεργοποιώντας εντονότερα το διεθνή παράγοντα για την αντιμετώπισή της. Με δική του πρωτοβουλία πέτυχε την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των ηγετών της Σιέρρα Λεόνε, της Λιβερίας και της Γουινέας, που αποδείχτηκε καθοριστική για να τεθεί υπό έλεγχο η επιδημία. Είναι, δε, άπο τους ιδρυτές του «Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος» (European Medical Corps) το οποίο δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην άμεση κινητοποίηση ιατρικών και υγειονομικών μονάδων και ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας (Humanitarian and Development Nexus), “ κλειδί” για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων από την κλιματική αλλαγή και τις περιφερειακές συγκρούσεις. Για την πλούσια δράση του στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ο Χρήστος Στυλιανίδης χαρακτηρίστηκε ως το «ανθρωπιστικό πρόσωπο της Ευρώπης» σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εβληματική χαρακτηρίζεται η πρωτοβουλία του για ενίσχυση της «Εκπαίδευσης σε περιοχές κρίσεων» (Education in Emergencies) καθώς οδήγησε, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Επιτρόπου, σε δεκαπλασιασμό του προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μέσα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές που προώθησε και εφάρμοσε, συνέβαλε ουσιαστικά στην καλλιέργεια της συμφιλίωσης και της συνύπαρξης μεταξύ εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων σε περιοχές όπως το Ιράκ (ειδικά στην περιοχή της Μοσούλης μετά την απελευθέρωσή της από τον ISIS), τη Μιανμάρ, την Κολομβία, και σε πολλές Αφρικανικές χώρες όπως η Νιγηρία, το Κογκό και το Σουδάν.

Σε αναγνώριση του έργου του ορίστηκε το Μάιο του 2021 Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για την προώθηση και προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών και πεποιθήσεων.

Από όλες τις θέσεις που κατείχε υπηρέτησε με θέρμη την Ευρωπαϊκή ιδέα και συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως μιας παγκόσμιας δύναμης «ήπιας ισχύος».

Ως αναγνώριση του έργου του ο Χρήστος Στυλιανίδης έλαβε σημαντικά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα. Μεταξύ άλλων, για τη μεγάλη προσφορά του στην αναβάθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας τιμήθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας (THW) της Γερμανίας καθώς και από το Γερμανικό κρατίδιο Baden-Wurttemberg.

Ανακηρύχθηκε, επίσης, “ Global Champion for Education in Emergencies” από τη διεθνή οργάνωση Education Cannot Wait (ECW) και “ Political Champion for Education in Emergencies” από το Malala Foundation. Για την ανθρωπιστική του δράση και τη συνεισφορά του στην συνύπαρξη και συμφιλίωση τιμήθηκε με το «Βραβείο Ειρήνης και Συμφιλίωσης» της ιστορικής πόλης Γκερνίκα της Ισπανίας.

Πριν αναλάβει Επίτροπος, ο Χρήστος Στυλιανίδης διετέλεσε ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού-Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (2014), ενώ σε δύο διαφορετικές περιόδους υπηρέτησε ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2013-2014 και 1998-1999). Κατά την περίοδο 2006-2013 ήταν μέλος της κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων (εξελέγη το 2006 και το 2011 με τον ΔΗΣΥ) και είχε σημαντική κοινοβουλευτική παρουσία και δράση. Μεταξύ 2006 έως 2011 διετέλεσε, επίσης, μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ και εξελέγη μέλος του Προεδρείου της το 2012.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης, ήταν, επίσης μέχρι σήμερα Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής της Υγείας στη London School of Economics (LSE) της Μεγάλης Βρετανίας, Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας-Κύπρου και Επισκέπτης Καθηγητής στο Ruhr Universität Bochum (RUB) Research School της Γερμανίας.

Γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου το 1958.

Το βιογραφικό του υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά

Ο Πτέραρχος Ευάγγελος Τουρνάς διετέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας από 7 Μαρτίου 2013 έως 27 Φεβρουαρίου 2015. Γεννήθηκε στα Χανιά. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1976 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1980.

Είναι απόφοιτος του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΚΕΑΤ/ΣΗΠ), της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ), της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α) και του Air Command and Staff College των ΗΠΑ.

Έχει συμπληρώσει πάνω από 4000 ώρες πτήσης, με αεροσκάφη: Τ-41D, T-37B/C, T-2E, T-33A/B, F-5Α/Β, Mirage F-1CG και Mirage 2000.

Από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2015 ήταν Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ενώ από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013 ήταν Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητής του CAOC 7

Νωρίτερα ήταν:

Νοέμβριος 2011 – Ιούλιος 2012: Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Μάρτιος 2011 – Νοέμβριος 2011: Διευθυντής Κλάδου Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Α’ ΚΛ)

Απρίλιος 2010 – Μάρτιος 2011: Διευθυντής Κλάδου Πολιτικής και Σχεδίασης του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Δ’ ΚΛ)

Απρίλιος 2008 – Απρίλιος 2010: Διευθυντής Διεύθυνσης Αεράμυνας του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Α’ ΚΛ/ΔΑΕΡ)

Μάρτιος 2007 – Απρίλιος 2008: Διοικητής Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ)

Σεπτέμβριος 2005 – Μάρτιος 2007: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης και Προγραμματισμού του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Δ2)

Αύγουστος 2002 – Σεπτέμβριος 2005: Αεροπορικός Ακόλουθος της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ο.Δ. Γερμανίας

Μάρτιος 2001 – Αύγουστος 2002: Διευθυντής Επιχειρήσεων -Εκπαίδευσης (ΔΕΕ) της 114ΠΜ

Ιούνιος 1998 – Μάρτιος 2001: Διευθυντής Εκπαίδευσης της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ)

Ιούνιος 1993 – Ιούνιος 1997: Διοικητής της 114ΠΜ/332Μ

Απρίλιος 1991 – Ιούνιος 1993: Αξιωματικός Επιχειρήσεων του Σμήνους Μετεκπαίδευσης της 114ΠΜ (114 ΠΜ/ΣΜΕΤ)

Ιούλιος 1989 – Απρίλιος 1991: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 114ΠΜ/332Μ

Απρίλιος 1988 – Ιούλιος 1989: 114ΠΜ/331Μ σε αεροσκάφη Mirage 2000

Σεπτέμβριος 1981 – Απρίλιος 1988: 114ΠΜ/334M σε αεροσκάφη Mirage F-1CG

Ιούνιος 1980 – Σεπτέμβριος 1981: 111ΠΜ/341M σε αεροσκάφη F-5Α/B

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Πολεμική Αεροπορία με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού στις 27/05/1980 και ακολούθησαν οι βαθμοί: Υποσμηναγός: 07/06/1983, Σμηναγός: 30/06/1986, Επισμηναγός: 30/06/1991, Αντισμήναρχος: 05/07/1995, Σμήναρχος: 26/03/2002, Ταξίαρχος: 03/03/2008, Υποπτέραρχος: 02/03/2010, Αντιπτέραρχος: 03/11/2011 και Πτέραρχος: 27/02/2015.