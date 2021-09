Μέλη των Ταλιμπάν φέρονται να δολοφόνησαν έγκυο η οποία εργαζόταν για την αστυνομία στη δυτική επαρχία Γορ, ανέφεραν συγκλίνουσες πηγές χθες Κυριακή.

Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε φυλακή, δολοφονήθηκε το Σάββατο μπροστά στον σύζυγο και τον γιο της, ανέφερε ο Χασάν Χακίμι, ακτιβιστής από την επαρχία που ζει στο εξωτερικό.

Δύο πρώην αξιωματούχοι στην επαρχία, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, επιβεβαίωσαν το συμβάν.

She was an Afghan. She was an Afghan Police Officer in Ghor. Taliban fears women. Taliban fears educated independent women. She was killed brutally along with her unborn child. This is their blood. This is her corpse. Shameful that the world remains silent. pic.twitter.com/alQNhavOGj

