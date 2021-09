Eurobank: Σε προ πανδημίας επίπεδα ο δείκτης λιανικού εμπορίου

Ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου, έπειτα από συνεχή άνοδο 3 μηνών (αύξηση 9,2% τον Μάιο 2021 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021), κατέγραψε μηνιαία μείωση 1,4% τον Ιούνιο 2021. Εντούτοις, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ήταν υψηλότερος κατά 6,4%. Οπως αναφέρει η Eurobank, η κάμψη τον Ιούνιο 2021 δύναται να ερμηνευτεί ως μια μορφή διόρθωσης-προσαρμογής, μετά την αρχική ψυχολογική ανάταση που πυροδότησε η άρση, έστω και σταδιακή, των περιοριστικών μέτρων. Τον ίδιο μήνα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρέμεινε οριακά στάσιμος (προηγήθηκε απότομη αύξηση τον Μάιο 2021) ενώ ο δείκτης εμπιστοσύνης λιανικού εμπορίου σημείωσε ελαφρά πτώση. Για το σύνολο του 2ου τριμήνου 2021, ο όγκος των πωλήσεων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου ενισχύθηκε σε τριμηνιαία βάση κατά 6,4% και σε ετήσια κατά 19,6%. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα του προηγούμενου τριμήνου ήταν της τάξης του 4,0% και -1,4%. Τα προαναφερθέντα στοιχεία εκπέμπουν θετικά μηνύματα για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2ο τρίμηνο 2021. Σε επίπεδο τριμήνου, ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου το 2ο τρίμηνο 2021 ήταν υψηλότερος κατά 5,4% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2019, δηλαδή ξεπέρασε τα προ πανδημίας επίπεδα. Οι κατηγορίες καταστημάτων που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα ήταν τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (super markets, 9,3%), τα τρόφιμα, ποτά και καπνός (4,5%), τα φαρμακευτικά και καλλυντικά (35,5%), τα έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και οικιακός εξοπλισμός (17,2%) και τα βιβλία, χαρτικά και λοιπά είδη (14,9%). Η κάλυψη των απωλειών της υγειονομικής κρίσης σε όρους όγκου πωλήσεων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, πέραν της άρσης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και των μέτρων στήριξης της οικονομίας, δείχνει την προσαρμογή των καταναλωτών στις νέες συνθήκες συναλλαγών και αναγκών που δημιούργησε η πανδημία. Επιπρόσθετα, βάσει των παραπάνω στοιχείων αποδεικνύεται ότι η συμπιεσμένη ζήτηση στην οικονομία έχει εκτονωθεί σε έναν βαθμό (π.χ. οι πωλήσεις στην ένδυση και υπόδηση υπολείπονται κατά 4,8% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα). Συνεπώς, υπό την προϋπόθεση πως δεν θα εφαρμοστούν εκ νέου ισχυρά περιοριστικά μέτρα στο άμεσο μέλλον, η περαιτέρω ενίσχυση του όγκου των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο θα κριθεί από την πορεία των εισοδημάτων. Σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση δεικτών υψηλής συχνότητας για το 3ο τρίμηνο 2021, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα ενισχύθηκε σε μηνιαία βάση για 7ο μήνα στη σειρά τον Αύγουστο 2021. Διαμορφώθηκε στις 113,0 μονάδες από 111,2 μονάδες τον Ιούλιο 2021. Η εν λόγω παρατήρηση αποτελεί υψηλό 18 μηνών και είναι οριακά χαμηλότερη από το ιστορικό υψηλό 19,2 ετών του Φεβρουαρίου 2020 (113,4 μονάδες). Η αύξηση του δείκτη οικονομικού κλίματος προήλθε από την ενίσχυση των δεικτών εμπιστοσύνης στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Αντιθέτως, στους καταναλωτές, στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές καταγράφηκε μείωση. Η τράπεζα σημειώνει ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή κινήθηκε πτωτικά για 3ο συνεχή μήνα και διαμορφώθηκε σε χαμηλό 5 μηνών. Η πτώση του εν λόγω δείκτη δύναται να ερμηνευτεί από την αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού Covid-19, από την εξάπλωση της μετάλλαξης Δ και από τις φυσικές καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές τον Αύγουστο 2021. Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της IHS Markit, ο δείκτης PMI μεταποίησης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 59,3 μονάδες τον Αύγουστο 2021 από 57,4 μονάδες τον Ιούλιο 2021, υποδεικνύοντας την ταχύτερη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στον κλάδο της μεταποίησης από τον Απρίλιο 2000. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες κινήθηκαν έντονα ανοδικά λόγω επανεκκίνησης της οικονομίας και της αυξημένης ζήτησης από το εξωτερικό. Ο ρυθμός ανόδου της απασχόλησης επιταχύνθηκε ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις, παρά την άμβλυνση που σημείωσαν, παρέμειναν υψηλές. Διαμορφώνονται εκτιμήσεις για μετακύλιση των αυξημένων τιμών παραγωγού στους καταναλωτές.

